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Белорусы заняли девятое место в первой биатлонной гонке сезона-2019/2020

30.11.2019 19:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусы заняли девятое место в первой биатлонной гонке сезона-2019/2020
Белорусская федерация биатлона

В шведском Эстерсунде состоялись первые гонки нового сезона Кубка мира по биатлону. Уже традиционно сезон начинается со смешанных эстафет.

Белорусы заняли девятое место в первой биатлонной гонке сезона-2019/2020 C боевым настроем. Как биатлонисты готовились к сезону?

В сингл-миксте сборную Беларуси представляли Анна Сола и Никита Лобастов. Сложные погодные условия мешали биатлонистам продемонстрировать стабильную стрельбу. Лучше всех справились с задачей олимпийские чемпионы из Швеции Ханна Оберг и Себастьян Самуэльсон, которые выиграли первую гонку сезона. Вторыми стали немцы, третьими – норвежцы. Белорусы показали относительно неплохой ход по дистанции, но не справились со стрельбой – 5 штрафных кругов и 17 дополнительных патронов. Итоговое девятое место.

В классической смешанной эстафете равных не было команде Италии. В тройку призеров также попали сборные Норвегии и Швеции. Белорусы в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Сергея Бочарникова и Антона Смольского оказались лишь на 16-м месте.

Этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде продолжится спринтом. 1 декабря в 14.30 по белорусскому времени сильнейшего в этой дисциплине выявят мужчины, а в 17.30 – женщины. Мужскую сборную Беларуси представят Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский и Никита Лобастов, женскую – Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола.

Прямые трансляции проведут телеканалы «Беларусь 2» и «Беларусь 5» соответственно.

 
 
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Смешанными эстафетами стартовал новый сезон Кубка мира по биатлону.
 
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