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«Чёрная пятница» на квартиры. Dana Holdings продлила выгодную акцию «День и ночь продаж»

30.11.2019 20:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Черная пятница» – это не только возможность выгодно купить модные вещи и бытовую технику. Крупнейший застройщик страны, компания Dana Holdings продлевает небывалую акцию «День и ночь продаж» до 2 декабря,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Чёрная пятница» на квартиры. Dana Holdings продлила выгодную акцию «День и ночь продаж»


Для тех, кто задумывался о покупке своей квартиры или помещений коммерческого назначения, новость сразу попала в «топ» – такие шансы упускать нельзя!

Как выгодно купить и изменить жизнь к лучшему – в следующем материале.

«Чёрная пятница» на квартиры. Dana Holdings продлила выгодную акцию «День и ночь продаж»

Многолюдно с самого утра. «Черная пятница» – это возможность не только купить необходимые и понравившиеся вещи, но и полностью изменить свою жизнь. А именно купить квартиру или коммерческое помещение для своего бизнеса. Акция «День и ночь продаж» – это специальные и очень соблазнительные цены в различных комплексах Минска. Дмитрий Харитончик руководит сетью детских магазинов, и его визит в Dana Holdings уже не первый.

«Чёрная пятница» на квартиры. Dana Holdings продлила выгодную акцию «День и ночь продаж»

Дмитрий Харитончик:
Мы только недавно вошли в торговый центр Dana Mall с детским магазином. У нас сеть из целого ряда магазинов, но нигде мы не видели такого трафика, как в Dana Mall. У нас было большое желание испробовать, узнать, что это такое. Мы пришли недавно и видим, что трафик большой, покупательский спрос тоже есть. Собственники торгового центра генерируют хороший поток. 

«Чёрная пятница» на квартиры. Dana Holdings продлила выгодную акцию «День и ночь продаж»

Теперь в его планах – покупка квартиры.

Дмитрий Харитончик:
Рассматриваем такой вариант, именно в комплексе «Маяк Минска». Здесь удобно, всё рядом, метро буквально в двух шагах, классная детская площадка (посещали недавно с детьми). Фонтан недавно сделали классный. В общем, вся инфраструктура, которая нужна детям, здесь есть.

«Чёрная пятница» на квартиры. Dana Holdings продлила выгодную акцию «День и ночь продаж»

Изначально предполагалось, что офис продаж компании будет открыт весь день в «чёрную пятницу», а в ночь на субботу просто не будет закрываться и продолжит работу. Это планировалось для того, чтобы воспользоваться выгодным предложением могли все желающие. Кому-то трудно выкроить несколько часов во время рабочего дня, кто-то в рейсе или командировке.

«Чёрная пятница» на квартиры. Dana Holdings продлила выгодную акцию «День и ночь продаж»

Цены – самые привлекательные! Выбор – самый большой. Квартиры и помещения коммерческого использования на любой вкус: от небольших студий до пентхаусов. На самых верхних этажах, под облаками или на первом – с собственной террасой!

«Чёрная пятница» на квартиры. Dana Holdings продлила выгодную акцию «День и ночь продаж»

А ещё – самая компетентная консультация. В офисе продаж работают лучшие из лучших менеджеров, чтобы помочь покупателям не только определиться с квартирой, но и подобрать вариант финансирования покупки. Во-первых, существенные скидки для тех, кто желает приобрести недвижимость за собственные средства, а также для многодетных семей.

«Чёрная пятница» на квартиры. Dana Holdings продлила выгодную акцию «День и ночь продаж»

Во-вторых, кредитные программы банков-партнеров – срок до 20 лет, объём финансирования – до 90%, а процентные ставки составят 4,99% в первый год или 6,99% в первые два года. А ещё можно приобрести квартиру в рассрочку от застройщика – в комплексе «Минск Мир», например, сроком до 10 лет. Но действует эта программа только до конца года. Надо поторопиться!

«Чёрная пятница» на квартиры. Dana Holdings продлила выгодную акцию «День и ночь продаж»

А в атриуме торгово-развлекательного центра Dana Mall в эти дни установлен огромный макет комплекса «Минск Мир». Консультанты помогут «визуализировать» будущую покупку, а потом отправиться к менеджерам готовить пакет необходимых документов.

«Чёрная пятница» на квартиры. Dana Holdings продлила выгодную акцию «День и ночь продаж»

Реальность такова, что дня и ночи мало. И в Dana Holdings объявили: чтобы удовлетворить ажиотажный спрос покупателей, грандиозная акция на недвижимость продлевается до понедельника! И успеть воспользоваться ей смогут теперь даже люди из других городов. 

Подробнее – в видеоматериале

* На правах рекламы

Люди в материале: Дмитрий Харитончик
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. «Черная пятница» – это не только возможность выгодно купить модные вещи и бытовую технику. Крупнейший застройщик страны, компания Dana Holdings...
 
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