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Как ездить на машине зимой: правильно перестраиваемся, поворачиваем и тормозим
Источник материала: СТВ
В ГАИ напоминают: с 1 декабря водители обязаны перейти на зимние шины. От их качества зависит безопасность движения. В условиях гололедицы и снежного наката зимняя резина поможет сократить тормозной путь и обеспечит хорошее сцепление с дорогой. Кроме того, нужно перестроиться на зимний стиль вождения, чтобы избежать аварийных ситуаций. Как это сделать, рассказали в программе
Мария Вашкевич, инструктор по контраварийной подготовке:
Дистанция измеряется в секундах. Каким образом? Мы замечаем машину впереди напротив какого-нибудь неподвижного объекта и начинаем считать: 21, 22, 23. Втот момент, когда вы поравнялись с тем автомобилем, мы узнаём нашу дистанцию – сколько секунд. 2 секунды – это прямо минимум. Он даже нам не позволит избежать ДТП, позволит просто минимизировать последствия. Самые скользкие участки дороги – перед светофорами и перекрёстками. Там все тормозят. Тормозить поэтому нужно всегда заранее, то есть вначале тормозим, а потом уже последние метры докатываемся.
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В ГАИ напоминают: с 1 декабря водители обязаны перейти на зимние шины. От их качества зависит безопасность движения. В условиях гололедицы и снежного наката зимняя...
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