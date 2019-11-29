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Как ездить на машине зимой: правильно перестраиваемся, поворачиваем и тормозим

30.11.2019 19:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В ГАИ напоминают: с 1 декабря водители обязаны перейти на зимние шины. От их качества зависит безопасность движения. В условиях гололедицы и снежного наката зимняя резина поможет сократить тормозной путь и обеспечит хорошее сцепление с дорогой. Кроме того, нужно перестроиться на зимний стиль вождения, чтобы избежать аварийных ситуаций. Как это сделать, рассказали в программе «Плюс-минус»

Как ездить на машине зимой: правильно перестраиваемся, поворачиваем и тормозим

Мария Вашкевич, инструктор по контраварийной подготовке:
Тормозить важно на прямых колёсах до поворота. Лучше предполагать, что поворот более скользкий, чем есть на самом деле, и затормозить больше, чем надо, чтобы потом в повороте начинать немножечко разгоняться, чем, наоборот, тормозить в повороте. Любое торможение в повороте на скользкой дороге может привести к заносу.

Перестраиваться на скользкой дороге нужно особенно плавно. Можно даже сказать: не рулём, а силой мысли, взглядом. Показываем поворот, абсолютно ничего не делая руками, плавненько перемещаемся в соседнюю полосу.

Дистанция измеряется в секундах. Каким образом? Мы замечаем машину впереди напротив какого-нибудь неподвижного объекта и начинаем считать: 21, 22, 23. Втот момент, когда вы поравнялись с тем автомобилем, мы узнаём нашу дистанцию – сколько секунд. 2 секунды – это прямо минимум. Он даже нам не позволит избежать ДТП, позволит просто минимизировать последствия. Самые скользкие участки дороги – перед светофорами и перекрёстками. Там все тормозят. Тормозить поэтому нужно всегда заранее, то есть вначале тормозим, а потом уже последние метры докатываемся.

Люди в материале: Мария Вашкевич
 
 
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В ГАИ напоминают: с 1 декабря водители обязаны перейти на зимние шины. От их качества зависит безопасность движения. В условиях гололедицы и снежного наката зимняя...
 
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