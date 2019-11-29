Знакомство с наследием Гедимина и дегустация знаменитого кваса. Как безвизовых Деда Мороза и Снегурочку встречали в Лиде

Источник материала: Вороновская газета





культурным наследием нашего региона свой визит они запланировали заранее, пишет «Лідская газета». Наш город посетили Дед Мороз и Снегурочка. Обычно самый добрый волшебник и его внучка прилетают из северного полюса в Беларусь в преддверии рождественских и новогодних праздников. Но в нынешнем году с целью ознакомления снашего региона свой визит они запланировали заранее,«Лідская газета».













Первыми 22 ноября на Августовском канале встречали долгожданных гостей гродненцы, торжественно вручив паспорта безвизовых туристов. После чего был дан старт волшебному путешествию по принеманскому краю. Любимые детьми и взрослыми сказочные персонажи уже посетили фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкi-2019» в Сморгони, музей пасхальной писанки в городском поселке Сопоцкин, усадьбу Залесье и, наконец, приехали воочию увидеть детище князя Гедимина – Лидский замок.











Сложно сказать, какими по счету туристами стали новогодние персонажи. В этом году познакомиться с историей главной достопримечательности города смогли более 50 тысяч туристов из стран ближнего и дальнего зарубежья. Почетных гостей работники Лидского историко-художественного музея встречали хлебом-солью. Для них была проведена увлекательная экскурсия по башне Витовта. История открывалась в фактах и легендах. Необычные туристы не только внимательно выслушали рассказ научного сотрудника музея Анны Некрашевич, но и примерили доспехи, постреляли из лука, станцевали, сделали много фотографий на память.







– Лидский замок – жемчужина этого прекрасного города, в котором в этот солнечный морозный день удалось побывать вместе с внучкой, – поделился впечатлениями с корреспондентом районки Дедушка Мороз. – Уверен, местные жители гордятся, что в их городе имеется это старинное величественное строение. Замок – туристическая визитная карточка Лиды.

Побывали в этот день гости города и в ОАО «Лидское пиво», где познакомились с историей предприятия и отведали знаменитого кваса. А затем отправились в дальнейший путь. Завершат свой туристический маршрут по Гродненской области Дед Мороз и Снегурочка 7 декабря в агрогородке Елка Зельвенского района, где примут участие в церемонии зажжения праздничных огней на новогодней елке, ознаменовав тем самым начало акции «Наши дети».















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