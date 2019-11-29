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Знакомство с наследием Гедимина и дегустация знаменитого кваса. Как безвизовых Деда Мороза и Снегурочку встречали в Лиде
30.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Наш город посетили Дед Мороз и Снегурочка. Обычно самый добрый волшебник и его внучка прилетают из северного полюса в Беларусь в преддверии рождественских и новогодних праздников. Но в нынешнем году с целью ознакомления с
Первыми 22 ноября на Августовском канале встречали долгожданных гостей гродненцы, торжественно вручив паспорта безвизовых туристов. После чего был дан старт волшебному
Сложно сказать, какими по счету туристами стали новогодние персонажи. В этом году познакомиться с историей главной достопримечательности города смогли более 50 тысяч туристов из стран ближнего и дальнего зарубежья. Почетных гостей работники Лидского историко-художественного музея встречали хлебом-солью. Для них была проведена увлекательная экскурсия по башне Витовта. История открывалась в фактах и легендах. Необычные туристы не только внимательно выслушали рассказ научного сотрудника музея Анны Некрашевич, но и примерили доспехи, постреляли из лука, станцевали, сделали много фотографий на память.
– Лидский замок – жемчужина этого прекрасного города, в котором в этот солнечный морозный день удалось побывать вместе с внучкой, – поделился впечатлениями с корреспондентом районки Дедушка Мороз. – Уверен, местные жители гордятся, что в их городе имеется это старинное величественное строение. Замок – туристическая визитная карточка Лиды.
Побывали в этот день гости города и в ОАО «Лидское пиво», где познакомились с историей предприятия и отведали знаменитого кваса. А затем отправились в дальнейший путь. Завершат свой туристический маршрут по Гродненской области Дед Мороз и Снегурочка 7 декабря в агрогородке Елка Зельвенского района, где примут участие в церемонии зажжения праздничных огней на новогодней елке, ознаменовав тем самым начало акции «Наши дети».
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Знакомство с наследием Гедимина и дегустация знаменитого кваса. Как безвизовых Деда Мороза и Снегурочку встречали в Лиде
Наш город посетили Дед Мороз и Снегурочка. Обычно самый добрый волшебник и его внучка прилетают из северного полюса в Беларусь в преддверии рождественских и...
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