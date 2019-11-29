Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова проиграл на выезде польскому "Виве" в 10-м туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.





В начале первого тайма встречи в Кельце вперед вырвались хозяева, затем уже гости вели в счете, но к перерыву "Виве" снова был впереди - 12:11. До середины второй половины встречи игра шла мяч в мяч, а потом брестчане стали допускать одну ошибку за другой и в итоге проиграли с результатом 24:30. Самым результативным в составе гостей стал Вильям Аккамбре, забросивший 6 мячей. Белорусский легионер "Виве" Артем Королек забросил 4 мяча, в активе Владислава Кулеша 3 гола.

В стартовом поединке 10-го тура украинский "Мотор" добыл свою первую победу, обыграв в Запорожье португальский "Порту" со счетом 33:29. Белоруссские легионеры запорожского клуба Максим Бабичев и Борис Пуховский забросили по 5 мячей.

Сегодня лидер группы В немецкий "Киль" примет на своей арене французский "Монпелье". Еще одна встреча состоится в воскресенеье, 1 декабря - северомакедонский "Вардар" сыграет в Скопье с венгерским "Веспремом".

Турнирное положение в группе В сейчас таково: "Киль" - 14 очков (9 матчей), "Веспрем" - 12 (9), "Виве" - 12 (10), "Монпелье" - 11 (9), "Порту" - 10 (10), "Вардар" - 9 (9), БГК имени Мешкова - 4 (10), "Мотор" - 4 (10).