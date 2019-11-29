В центре Пинска и в Военном городке в Барановичах открыли обновленные магазины «Санта»

Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинске заработал обновленный магазин «Санта», расположенный по улице Брестская, 3. На его полках широко представлены мясные продукты, «молочка», морская рыба, свежие фрукты и овощи. Еще до открытия у дверей магазина возник нешуточный ажиотаж.





Магазин расположен в оживленном месте, рядом с центральной библиотекой. «Санта» находилась здесь и раньше, а после глубокого ремонта открылась в современном концепте.

Внутри просторно, несмотря на компактные размеры магазина – около 200 «квадратов». Торговый зал хорошо освещен, а в интерьере использован декор «под дерево». В магазине поставили современные витрины и дорогостоящее оборудование.

В магазине представлено порядка 4000 наименований товаров. Здесь действуют все классические отделы. Покупатели могут найти мясо, колбасы, сыры и другие молочные продукты. Также доступны разные виды атлантической рыбы и морепродуктов. Большое место занимает зона фруктов и овощей. Что важно, многие товары можно приобрести по акционным ценам.

Открытие было праздничным, собрав около 500 человек. Первым покупателям досталось бесплатное мороженое, детей радовали шарами. Настроение создавал большой плюшевый медведь.

«Мы продолжаем развивать свою сеть в Пинске и открываем магазины с новым концептом. Основная идея – покупки с комфортом и пользой. Внутри представлены все нужные товары. Особый фокус сделан на мясе, рыбе и молочных товарах, которые популярны в городе. Поставки будут идти на регулярной основе, чтобы в наличии всегда были свежие продукты», – поясняют в сети «Санта».