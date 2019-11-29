ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Санта, Корона и Green ко встрече Нового 2020 года готовы!

30.11.2019 20:41 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Предприятия торговли напоминают нам о празднике, не ожидая объявления конкурсов на лучшее новогоднее оформление.

Санта, Корона и Green ко встрече Нового 2020 года готовы!

Традиционная елка уже радует жителей Березовки наряду с новогодними огоньками, свисающими из-под крыши магазина Санта.

Санта, Корона и Green ко встрече Нового 2020 года готовы!

Елка в рост магазина украшает вход в Green. По необычным елкам с шатровой аркой внутри можно понять, что поблизости - Корона.

Санта, Корона и Green ко встрече Нового 2020 года готовы!

Санта, Корона и Green ко встрече Нового 2020 года готовы!

Санта, Корона и Green ко встрече Нового 2020 года готовы!

Санта, Корона и Green ко встрече Нового 2020 года готовы!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Предприятия торговли напоминают нам о празднике, не ожидая объявления конкурсов на лучшее новогоднее оформление. Традиционная елка уже радует жителей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Guardians of Dream выступят на открытии новой горецкой кофейни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
30.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Рейтинг новостей за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика