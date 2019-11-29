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Санта, Корона и Green ко встрече Нового 2020 года готовы!
30.11.2019 20:41 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Предприятия торговли напоминают нам о празднике, не ожидая объявления конкурсов на лучшее новогоднее оформление.
Традиционная елка уже радует жителей Березовки наряду с новогодними огоньками, свисающими из-под крыши магазина Санта.
Елка в рост магазина украшает вход в Green. По необычным елкам с шатровой аркой внутри можно понять, что поблизости - Корона.
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