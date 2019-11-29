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От «легенды философии» до Героя Советского Союза. Вспоминаем именитых выпускников 3-й минской школы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Век живёт, век учит! 3-я минская школа празднует столетие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Учреждение образование может похвастаться богатой историей. В числе выпускников школы – более 100 кандидатов наук.
С тех пор прошло много лет, Евгений Михайлович прославил Беларусь далеко за ее пределами, стал «легендой философии», но воспоминания о беззаботном детстве, кажется, навсегда останутся в памяти.
Евгений Бабосов, доктор философских наук, академик НАН Беларуси:
Тогда, 75 лет назад школа казалась Евгению Михайловичу огромной. Теперь это маленькие и такие близкие сердцу кабинеты. Впрочем, для кого-то они и сейчас – целый мир, и в нём зарождаются первые большие мечты.
Юлия Иванец, ученица школы №3 Минска:
В школе 700 учеников, и у каждого из них есть реальная возможность пополнить ряды именитых выпускников. Мотивацию не придется придумывать.
Аттестат 3-й школы хранят более 100 кандидатов наук, а не менее 75 % старшеклассников ежегодно меняют статус «ученик» на новое звание «студент». И так сложилось исторически.
Наталья Хомякова, директор школы №3 Минска:
Анна Гордейчук, ученица школы №3 Минска:
Верность профессии и ученикам стала и главным принципом работы для здешних педагогов. Валентина Николаевна в 3-ю школу пришла в 81-м и другого места работы больше не искала. Теперь о том, что выбор оказался верным, говорят цифры: 1,5 тысячи выпускников, 7 своих классов и сотни грамот и побед.
Валентина Барбук, учитель химии школы №3 Минска
Образцовый хор, собственный оркестр, батлейка и музей – всё это тоже для комфорта детей. А еще для того, чтобы слово «школа» осталось приятным воспоминанием и местом, куда хочется вернуться.
Ксения Худолей, корреспондент:
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Новости Беларуси. Век живёт, век учит! 3-я минская школа празднует столетие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учреждение образование может...
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