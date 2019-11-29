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От «легенды философии» до Героя Советского Союза. Вспоминаем именитых выпускников 3-й минской школы

30.11.2019 20:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Век живёт, век учит! 3-я минская школа празднует столетие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От «легенды философии» до Героя Советского Союза. Вспоминаем именитых выпускников 3-й минской школы

Учреждение образование может похвастаться богатой историей. В числе выпускников школы – более 100 кандидатов наук.

Летопись учебного процесса изучила Ксения Худолей. 

От «легенды философии» до Героя Советского Союза. Вспоминаем именитых выпускников 3-й минской школы


За этот учительский стол знаменитый белорус Евгений Бабосов садится впервые в жизни. Академик к роли преподавателя привык, но в 3-й школе всегда занимал только ученическую парту.

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С тех пор прошло много лет, Евгений Михайлович прославил Беларусь далеко за ее пределами, стал «легендой философии», но воспоминания о беззаботном детстве, кажется, навсегда останутся в памяти.

От «легенды философии» до Героя Советского Союза. Вспоминаем именитых выпускников 3-й минской школы

Евгений Бабосов, доктор философских наук, академик НАН Беларуси:
В книге ты должен научиться выбирать самое главное. Этому научила меня эта наша школа, 3-я. Это самое главное, что она научила – уметь учиться и находить главное не только в книге, но и в жизни. Отсюда и второе важное, что запомнилось – она научила нас дружить. Много где был: в разных городах и странах, но когда подходишь к школе, такое волнение необъяснимое.

От «легенды философии» до Героя Советского Союза. Вспоминаем именитых выпускников 3-й минской школы

Тогда, 75 лет назад школа казалась Евгению Михайловичу огромной. Теперь это маленькие и такие близкие сердцу кабинеты. Впрочем, для кого-то они и сейчас – целый мир, и в нём зарождаются первые большие мечты.

Юлия Иванец, ученица школы №3 Минска:
Сначала я хотела стать детским хирургом, потом детским зубным доктором, но потом решила быть детским парикмахером.

От «легенды философии» до Героя Советского Союза. Вспоминаем именитых выпускников 3-й минской школы


Артём Шарипов, ученик школы №3 Минска:
Я хочу стать пограничником, чтобы защищать нашу школу и Родину от врагов.

От «легенды философии» до Героя Советского Союза. Вспоминаем именитых выпускников 3-й минской школы

В школе 700 учеников, и у каждого из них есть реальная возможность пополнить ряды именитых выпускников. Мотивацию не придется придумывать.

От «легенды философии» до Героя Советского Союза. Вспоминаем именитых выпускников 3-й минской школы

Аттестат 3-й школы хранят более 100 кандидатов наук, а не менее 75 % старшеклассников ежегодно меняют статус «ученик» на новое звание «студент». И так сложилось исторически. 

От «легенды философии» до Героя Советского Союза. Вспоминаем именитых выпускников 3-й минской школы

Наталья Хомякова, директор школы №3 Минска:
Из стен довоенной школы вышел Герой Советского Союза, летчик-испытатель Шабан Казимир Аркадьевич. После освобождения Минска, он сюда приехал (это исторический факт) и вместе с оставшимися в живых выпускниками, учащимися этой школы, расчищали от завалов наше здание школы, чтобы дети могли продолжать здесь учиться. История школы полностью отражает историю страны. Мы стараемся, чтобы каждый ученик гордился, что он учится в 3-й школе.

От «легенды философии» до Героя Советского Союза. Вспоминаем именитых выпускников 3-й минской школы

Анна Гордейчук, ученица школы №3 Минска:
Я думаю, это будет очень интересно, даже через 50 лет увидеться с одноклассниками здесь.

От «легенды философии» до Героя Советского Союза. Вспоминаем именитых выпускников 3-й минской школы

Верность профессии и ученикам стала и главным принципом работы для здешних педагогов. Валентина Николаевна в 3-ю школу пришла в 81-м и другого места работы больше не искала. Теперь о том, что выбор оказался верным, говорят цифры: 1,5 тысячи выпускников, 7 своих классов и сотни грамот и побед.

От «легенды философии» до Героя Советского Союза. Вспоминаем именитых выпускников 3-й минской школы

Валентина Барбук, учитель химии школы №3 Минска
У нас учатся уже правнуки тех детей, которые когда-то учились в школе. Сохраняются родственные, культурные традиции. С этими детьми очень приятно работать. Правда, сейчас вливаются новые силы. Наверное, это заставляло меня здесь работать. Комфортно.

От «легенды философии» до Героя Советского Союза. Вспоминаем именитых выпускников 3-й минской школы

Образцовый хор, собственный оркестр, батлейка и музей всё это тоже для комфорта детей. А еще для того, чтобы слово «школа» осталось приятным воспоминанием и местом, куда хочется вернуться.

От «легенды философии» до Героя Советского Союза. Вспоминаем именитых выпускников 3-й минской школы

Ксения Худолей, корреспондент:
Каждая страница школьной летописи – это уроки и переменки, двойки и десятки, а ещё  удивительные люди, их желание учить и учиться, отмечать на ленте времени ещё не один успешный век.

Люди в материале: Евгений Бабосов, Юлия Иванец, Артём Шарипов, Наталья Хомякова, Анна Гордейчук, Валентина Барбук, Ксения Худолей
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Век живёт, век учит! 3-я минская школа празднует столетие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учреждение образование может...
 
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