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Злая свинья покусала греческого журналиста в прямом эфире
Источник материала: СТВ
Злая свинья покусала греческого журналиста в прямом эфире, рассказали в программе
Чем журналист насолил животному, неизвестно. Мужчине пришлось освещать последствия разгула стихии на бегу, под хохот коллег по студии.
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Злая свинья покусала греческого журналиста в прямом эфире, рассказали в программе «Плюс-минус». Лазос Мантикос рассказывал о последствиях урагана, когда в...
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