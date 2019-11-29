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Злая свинья покусала греческого журналиста в прямом эфире

30.11.2019 20:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Злая свинья покусала греческого журналиста в прямом эфире, рассказали в программе «Плюс-минус»

Лазос Мантикос рассказывал о последствиях урагана, когда в кадр ворвалась агрессивная свинья.

Злая свинья покусала греческого журналиста в прямом эфире

Чем журналист насолил животному, неизвестно. Мужчине пришлось освещать последствия разгула стихии на бегу, под хохот коллег по студии.

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Злая свинья покусала греческого журналиста в прямом эфире, рассказали в программе «Плюс-минус».  Лазос Мантикос рассказывал о последствиях урагана, когда в...
 
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