В Беларуси — 134 чиновника с зарплатой больше 4 тысяч рублей





Чиновники в привычном для них окружении / Еврорадио





70 чиновников зарабатывают от 4000 до 4500 рублей. 36 — от 4500 до 5000. 21 — от 5000 до 7000. Всего 6 топовых бюрократов получают от 7000 до 10000, из них пятеро — в Минске, а еще один — в Витебской области. И только один зарабатывает больше 10000 рублей.





euroradio.fm Это зарплата "грязными" — до уплаты налогов, пишет





Формально ни одного чиновника с большим заработком нет в Минской области, куда 29 ноября отправлен работать теперь уже бывший первый вице-премьер Александр Турчин. Это объясняется тем, что областные исполкомы и другие структуры находятся в Минске и не попадают в статистику по области. Одновременно это значит, что зарплаты председателей райисполкомов не дотягивают до 4 тысяч рублей, замечает автор "Эканомікі".





Средняя зарплата за октябрь составила в Беларуси 1123,4 рубля.



