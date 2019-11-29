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В Беларуси — 134 чиновника с зарплатой больше 4 тысяч рублей

30.11.2019 20:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси 134 чиновники получают зарплату больше 4 тысяч рублей. 112 из них работают в Минске. Об этом пишет телеграм-канал "Эканоміка".


Чиновники в привычном для них окружении / Еврорадио

70 чиновников зарабатывают от 4000 до 4500 рублей. 36 — от 4500 до 5000. 21 — от 5000 до 7000. Всего 6 топовых бюрократов получают от 7000 до 10000, из них пятеро — в Минске, а еще один — в Витебской области. И только один зарабатывает больше 10000 рублей.

Это зарплата "грязными" — до уплаты налогов, пишет euroradio.fm

Формально ни одного чиновника с большим заработком нет в Минской области, куда 29 ноября отправлен работать теперь уже бывший первый вице-премьер Александр Турчин. Это объясняется тем, что областные исполкомы и другие структуры находятся в Минске и не попадают в статистику по области. Одновременно это значит, что зарплаты председателей райисполкомов не дотягивают до 4 тысяч рублей, замечает автор "Эканомікі".

Средняя зарплата за октябрь составила в Беларуси 1123,4 рубля.
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси 134 чиновники получают зарплату больше 4 тысяч рублей. 112 из них работают в Минске. Об этом пишет телеграм-канал "Эканоміка".
 
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