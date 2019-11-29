Стали известны возможные соперники Беларуси на футбольном Евро-2020

Источник материала: Tut.by

В Бухаресте завершилась жеребьевка чемпионата Европы по футболу 2020 года, на который еще имеет шанс отобраться и сборная Беларуси.



Фото: Reuters

Если белорусы успешно выступят в плей-офф Лиги Наций, то сыграет в группе С, в которую попали Украина, Нидерланды и Австрия.

Напомним, что для этого белорусам сначала обыграть в гостях Грузию, а затем в Минске победить сильнейшего из пары Косово - Северная Македония. Эти игры пройдут в конце марта.

Составы групп

Группа A (хозяева: Рим, Баку)

Италия

Швейцария

Турция

Уэльс

Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген)

Бельгия

Россия

Дания

Финляндия

Группа C (Амстердам, Бухарест)

Украина

Австрия

Голландия

Победитель стыковых матчей пути D

Группа D (Лондон, Глазго)

Англия

Хорватия

Чехия

Победитель стыковых матчей пути C

Группа E (Бильбао, Дублин)

Испания

Швеция

Польша

Победитель стыковых матчей пути B

Группа F (Мюнхен, Будапешт)

Франция

Португалия

Германия

Победитель стыковых матчей пути A