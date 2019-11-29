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Стали известны возможные соперники Беларуси на футбольном Евро-2020
Источник материала: Tut.by
В Бухаресте завершилась жеребьевка чемпионата Европы по футболу 2020 года, на который еще имеет шанс отобраться и сборная Беларуси.
Если белорусы успешно выступят в плей-офф Лиги Наций, то сыграет в группе С, в которую попали Украина, Нидерланды и Австрия.
Напомним, что для этого белорусам сначала обыграть в гостях Грузию, а затем в Минске победить сильнейшего из пары Косово - Северная Македония. Эти игры пройдут в конце марта.
Составы групп
Группа A (хозяева: Рим, Баку)
Италия
Швейцария
Турция
Уэльс
Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген)
Бельгия
Россия
Дания
Финляндия
Группа C (Амстердам, Бухарест)
Украина
Австрия
Голландия
Победитель стыковых матчей пути D
Группа D (Лондон, Глазго)
Англия
Хорватия
Чехия
Победитель стыковых матчей пути C
Группа E (Бильбао, Дублин)
Испания
Швеция
Польша
Победитель стыковых матчей пути B
Группа F (Мюнхен, Будапешт)
Франция
Португалия
Германия
Победитель стыковых матчей пути A
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В Бухаресте завершилась жеребьевка чемпионата Европы по футболу 2020 года, на который еще имеет шанс отобраться и сборная Беларуси.
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