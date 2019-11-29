ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стали известны возможные соперники Беларуси на футбольном Евро-2020

30.11.2019 20:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Бухаресте завершилась жеребьевка чемпионата Европы по футболу 2020 года, на который еще имеет шанс отобраться и сборная Беларуси.


Фото: Reuters

Если белорусы успешно выступят в плей-офф Лиги Наций, то сыграет в группе С, в которую попали Украина, Нидерланды и Австрия.

Напомним, что для этого белорусам сначала обыграть в гостях Грузию, а затем в Минске победить сильнейшего из пары Косово - Северная Македония. Эти игры пройдут в конце марта.

Составы групп

Группа A (хозяева: Рим, Баку)

Италия

Швейцария

Турция

Уэльс

Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген)

Бельгия

Россия

Дания

Финляндия

Группа C (Амстердам, Бухарест)

Украина

Австрия

Голландия

Победитель стыковых матчей пути D

Группа D (Лондон, Глазго)

Англия

Хорватия

Чехия

Победитель стыковых матчей пути C

Группа E (Бильбао, Дублин)

Испания

Швеция

Польша

Победитель стыковых матчей пути B

Группа F (Мюнхен, Будапешт)

Франция

Португалия

Германия

Победитель стыковых матчей пути A

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бухаресте завершилась жеребьевка чемпионата Европы по футболу 2020 года, на который еще имеет шанс отобраться и сборная Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кто представит Беларусь на ОИ в Токио, и как будут расти зарплаты в 2020-м?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
30.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика