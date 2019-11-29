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«Жильё выделили. Подъёмные дали». Как работают молодые специалисты в Шарковщине?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 50 молодых специалистов в 2019 году нашли первое место работы в Шарковщине Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из 15 тысяч жителей района, 1,5 тысячи – это работающая молодежь. Цифра пока невелика. Но в регионе делают многое, чтобы улучшить этот показатель. Ежегодно сюда приезжают 40-50 молодых специалистов. И многие остаются.
Лицей, колледж, академия. Она прошла все ступени обучения, чтобы стать профессиональным агрономом. В Шарковщине, на малой родине. Урожай зерна здесь только за последний год вырос на треть.
Диана Юран, агроном ОАО «Шарковщинский агротехсервис»:
Больше всего молодых специалистов в этом году – местной больнице: 2 доктора и 5 медсестер. Еще семерых ждут в 2020-м. Некоторых даже обучают за внебюджетные средства – им в Шарковщине надо будет задержаться на 10 лет. Впрочем, отработка медиков отнюдь не пугает.
Андрей Латышёнок, врач общей практики шарковщинской Центральной районной больницы:
Яркий пример того, как молодой специалист может достичь любой, самой амбициозной, цели – председатель райисполкома. Дмитрий Ломако не скрывает – сам 14 лет назад начинать свой трудовой путь приехал в Шарковщину по распределению.
Дмитрий Ломако, председатель Шарковщинского райисполкома:
Традиционные встречи с местной властью – это не только повод познакомиться. Но и узнать последние новости района.
Например, что впервые за последние 7 лет в Шарковщине будет возведен современный 40-квартирный дом. И эти ребята смогут построить собственное жилье.
Анастасия Бут, корреспондент:
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Новости Беларуси. Более 50 молодых специалистов в 2019 году нашли первое место работы в Шарковщине Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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