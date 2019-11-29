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Савиных о новом парламенте: «Нас объединяет любовь к родине и желание улучшить эту страну»
Источник материала: СТВ
Мнение о новом составе Палаты представителей избранный депутат высказал в программе
Андрей Савиных, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
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Мнение о новом составе Палаты представителей избранный депутат высказал в программе «В обстановке мира». Давыдько: «5-го числа глава государства собирает оба...
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