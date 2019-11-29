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Давыдько: «5-го числа глава государства собирает оба созыва. Я думаю, он будет делать такое историческое программное заявление»

30.11.2019 20:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мнение о новом составе Палаты представителей избранный депутат высказал в программе «В обстановке мира».

Ананич об избранных депутатах: «Убеждена, что услышали все мнения людей о власти, о парламенте, о насущных проблемах»

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Геннадий Давыдько, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: 
Это замечательно, что представлены все слои, все возраста и представители со всей страны. То есть Палата представителей – это, действительно, представители народа. И ответственность колоссальная у нас. И я думаю, что все чувствуют эту ответственность. 5-го числа глава государства собирает оба созыва. Я думаю, он будет делать такое историческое программное заявление. И тогда нам будет понятна ещё больше степень ответственности и та задача, которую нам предстоит выполнять.  

Давыдько: «5-го числа глава государства собирает оба созыва. Я думаю, он будет делать такое историческое программное заявление»

Люди в материале: Геннадий Давыдько
 
 
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Мнение о новом составе Палаты представителей избранный депутат высказал в программе «В обстановке мира». Ананич об избранных депутатах: «Убеждена, что услышали...
 
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