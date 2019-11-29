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Давыдько: «5-го числа глава государства собирает оба созыва. Я думаю, он будет делать такое историческое программное заявление»
Источник материала: СТВ
Мнение о новом составе Палаты представителей избранный депутат высказал в программе
Геннадий Давыдько, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
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Давыдько: «5-го числа глава государства собирает оба созыва. Я думаю, он будет делать такое историческое программное заявление»
Мнение о новом составе Палаты представителей избранный депутат высказал в программе «В обстановке мира». Ананич об избранных депутатах: «Убеждена, что услышали...
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