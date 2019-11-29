Лиза, давай! Семья поддерживает участницу шоу «Во весь голос» в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Шоу вокальных исполнителей «Во весь голос» на телеканале «МИР 24» набирает обороты. В новом выпуске участники сольно исполнили песни группы «Город 312». С душой и так же громко у экранов телевизоров подпевали родственники конкурсантов. Как поддерживали Елизавету Гончарик из Беларуси, расскажет корреспондент Полина Срибненко.

Каждый в семье Лизы с волнением справляется по-своему: Саша наигрывает песню, которую предстоит исполнить ее сестре, а мама пересматривает фотографии дочери. Лиза увезла с собой в Москву картину – в подарок солистке группы «Город 312». Светлана признается, за дочь так никогда не переживала. Ведь ей досталась одна из самых сложных песен.

«Сложная и вокально, и ее надо понимать, пережить. И прежде, чем Лиза начала подготовку, работу над этой песней, она несколько раз пересматривала фильм «Ночной дозор», – рассказала мама Лизы Светлана Гончарик.

Поддержать членов семьи в этот поздний вечер пришли гости с охапкой воздушных шаров. Ведь для близких все-таки праздник. Наставница Лизы за свою ученицу спокойна. Говорит, у девочки и опыт большой, ведь она восемь лет занимается вокалом, и в конкурсах участвовала. Да и номер подходит ей, как нельзя лучше.

«Лизочка очень тонкая: и как человек, и как исполнитель. Эта тонкость и глубина помогают ей сильно осмыслить песню. Когда она поет, она проживает ее», – уверена преподаватель по сценической речи и вокалу Елизавета Попова.

Когда главный фан-клуб Лизы Гончарик в сборе, время позвонить и поддержать. И вот на часах полночь. Звук телевизора делают громче. Лиза выступает первой. Семья уверена: Лиза справилась на отлично. А главное, спела искренне.

«Лиза, мы тебя любим. Мы тебя ждем. Ждем с победой!» – говорит дедушка Лизы Александр Гончарик.

«Лиза, я хочу сказать тебе, что ты самая классная у нас. У тебя все получится. Самое главное, что у тебя есть: ты умеешь петь с душой», – отметил дядя Лизы Денис Гончарик.

После такого выступления даже сладкое на ночь не вредно. А микрофон с верхушки торта будет ждать Елизавету, когда она вернется домой. И, как надеются родные, с победой.