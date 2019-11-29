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Белорусы Владислав Гончаров и Олег Рябцев стали вторыми в соревнованиях по синхронным прыжкам на ЧМ в Токио

30.11.2019 21:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вторая медаль белорусских батутистов на чемпионате мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Сборная Беларуси завоевала золото на ЧМ по прыжкам на батуте в Токио

Белорусы Владислав Гончаров и Олег Рябцев стали вторыми в соревнованиях по синхронным прыжкам на ЧМ в Токио

Владислав Гончаров и Олег Рябцев стали серебряными призёрами в синхронных прыжках. Соревнования проходят в Японии.

За исполнение своей программы наши атлеты получили 52,400 балла. Белорусам не хватило 0,5, чтобы стать первыми. Победу же праздновал японский дуэт. Дополнил пьедестал почёта тандем из России.

Белорусы Владислав Гончаров и Олег Рябцев стали вторыми в соревнованиях по синхронным прыжкам на ЧМ в Токио

Наша медальная копилка может еще пополниться. 1 декабря будем болеть за Ивана Литвиновича. Он пробился в финал индивидуальных соревнований. 

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Вторая медаль белорусских батутистов на чемпионате мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  Сборная Беларуси завоевала золото на ЧМ по прыжкам...
 
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