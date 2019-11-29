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Первый тренер Виктории Азаренко: мы должны рекламировать теннис

30.11.2019 22:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске прошёл предновогодний мастер-класс и мини-турнир по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Первый тренер Виктории Азаренко: мы должны рекламировать теннис

30 ноября на крытых столичных кортах собрались все любители этого вида спорта, чтобы не только помериться с силами друг с другом, но и пообщаться с настоящими профессионалами своего дела. Одним из таких гостей, а правильнее сказать участником, стал первый тренер легендарной Виктории Азаренко – Вячеслав Коников. 

Первый тренер Виктории Азаренко: мы должны рекламировать теннис

Вячеслав Коников, первый тренер Виктории Азаренко:
В нашей стране этот вид спорта развивается, и он будет достигать все больших высот, потому что у нас есть огромные традиции. Традиции эти еще с бывшего Советского Союза, когда не было вообще никаких условий. Сегодня – прекрасные условия. Мы должны все равно рекламировать (теннис – прим. ред.), потому что реклама – это прогресс. Мы не должны отставать от других видов спорта. Мы должны бороться, соперничать хотя бы в том, что мы проводим с разными видами спорта.

Первый тренер Виктории Азаренко: мы должны рекламировать теннис

Андрей Василевский, член мужской сборной Беларуси по теннису:
Очень интересная база, потому что я не видел ее, первый раз приехал сюда. Ну и приехать, посмотреть, как люди популяризируют теннис – для меня это приятно. Отличная база: есть открытые корты – не удалось еще увидеть. Мы знаем, что кортов недостаточно, зимой особенно, и это отличная новость, что у нас появились еще дополнительные закрытые корты.

Первый тренер Виктории Азаренко: мы должны рекламировать теннис


Подобные турниры – отличная возможность провести выходные. И, как отмечают сами спортсмены, очень важно, чтобы подобных соревнований становилось больше. 

Люди в материале: Вячеслав Коников, Андрей Василевский
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске прошёл предновогодний мастер-класс и мини-турнир по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 
 
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