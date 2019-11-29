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Первый тренер Виктории Азаренко: мы должны рекламировать теннис
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске прошёл предновогодний мастер-класс и мини-турнир по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
30 ноября на крытых столичных кортах собрались все любители этого вида спорта, чтобы не только помериться с силами друг с другом, но и пообщаться с настоящими профессионалами своего дела. Одним из таких гостей, а правильнее сказать участником, стал первый тренер легендарной Виктории Азаренко – Вячеслав Коников.
Вячеслав Коников, первый тренер Виктории Азаренко:
Андрей Василевский, член мужской сборной Беларуси по теннису:
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Новости Беларуси. В Минске прошёл предновогодний мастер-класс и мини-турнир по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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