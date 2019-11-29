ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кубок мира по биатлону в Швеции. Белорусы в одиночной смешанной эстафете стали 9-ми

30.11.2019 21:56 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 30 ноября в шведском Эстерсунде стартовал первый в этом сезоне этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Кубок мира по биатлону в Швеции. Белорусы в одиночной смешанной эстафете стали 9-ми

Открывала программу одиночная смешанная эстафета. От Беларуси в гонку были заявлены Анна Сола и Никита Лобастов. Из-за сильного ветра все команды отметились заходом на штрафной круг. Наш дуэт не стал исключением. У Анны и Никиты на двоих 5 заходов на круг и 17 дополнительных патронов. По итогу: чуть более 2 минут отставания и 9-е место на финише. А вот в тройке призеров: Швеция, Германия, Норвегия.

Кубок мира по биатлону в Швеции. Белорусы в одиночной смешанной эстафете стали 9-ми

А чуть позднее состоялась смешанная эстафета. Тут мы переживали за Ирину Кривко, Динару Алимбекову, Сергея Бочарникова и Антона Смольского. Наш квартет финишировал 16-м. 1 декабря этап в Эстерсунде продолжится спринтерскими гонками у мужчин и женщин. 

Люди в материале: Ирина Кривко, Анна Сола, Никита Лобастов, Сергей Бочарников
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 30 ноября в шведском Эстерсунде стартовал первый в этом сезоне этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 
 
Новости дня
Новости разные
 
«Готовились к этому матчу всю неделю». «Цмоки-Минск» победили соперников из «Принеманья»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
30.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика