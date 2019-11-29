ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Готовились к этому матчу всю неделю». «Цмоки-Минск» победили соперников из «Принеманья»

30.11.2019 21:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Молодёжная команда «Цмоков» одержала вторую победу подряд на Чемпионате Беларуси по баскетболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

«Готовились к этому матчу всю неделю». «Цмоки-Минск» победили соперников из «Принеманья»

30 ноября подопечные Александра Подерачёва встречались с соперниками из Гродно – командой «Принеманье». Повели «драконы» уже с первой четверти, и каждый игровой отрезок завершали впереди соперника.

«Готовились к этому матчу всю неделю». «Цмоки-Минск» победили соперников из «Принеманья»

В конце четвертой десятиминутки баскетболисты «Принеманья» начали приближаться к «Цмокам» по очкам, однако игроки «молодёжки» сравнять счет не позволили. Итог – победа «драконов» – 73:62.

«Готовились к этому матчу всю неделю». «Цмоки-Минск» победили соперников из «Принеманья»


Константин Сацук, защитник молодёжной команды «Цмоки-Минск»:
Доволен всем, что победили. Мы готовились к этому матчу всю неделю. Нужно было побеждать, чтобы попасть в шестерку сильнейших и получить бесценный опыт.

Соперник удивил тем, что взял двух легионеров с «Гродно-93», но нас это не смутило, все равно мы победили. Так как мы самая молодая команда, то есть более сильные соперники. Но мы все равно даем им бой и стараемся побеждать.

«Готовились к этому матчу всю неделю». «Цмоки-Минск» победили соперников из «Принеманья»


В турнирной таблице молодежная команда «Цмоки-Минск» занимает 6 строчку, «Принеманье» – на 7 позиции. 

Люди в материале: Константин Сацук
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Молодёжная команда «Цмоков» одержала вторую победу подряд на Чемпионате Беларуси по баскетболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  30 ноября...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лиза, давай! Семья поддерживает участницу шоу «Во весь голос» в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
30.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика