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«Готовились к этому матчу всю неделю». «Цмоки-Минск» победили соперников из «Принеманья»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Молодёжная команда «Цмоков» одержала вторую победу подряд на Чемпионате Беларуси по баскетболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
30 ноября подопечные Александра Подерачёва встречались с соперниками из Гродно – командой «Принеманье». Повели «драконы» уже с первой четверти, и каждый игровой отрезок завершали впереди соперника.
В конце четвертой десятиминутки баскетболисты «Принеманья» начали приближаться к «Цмокам» по очкам, однако игроки «молодёжки» сравнять счет не позволили. Итог – победа «драконов» – 73:62.
Соперник удивил тем, что взял двух легионеров с «Гродно-93», но нас это не смутило, все равно мы победили. Так как мы самая молодая команда, то есть более сильные соперники. Но мы все равно даем им бой и стараемся побеждать.
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Новости Беларуси. Молодёжная команда «Цмоков» одержала вторую победу подряд на Чемпионате Беларуси по баскетболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 30 ноября...
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