Первый робкий снежок попугал водителей. Но то ли ещё будет!

Источник материала: Виртуальный Брест

До зимы осталось несколько минут (это у автора, а у читателя уже она наверное пришла). Сегодня, в последний день осени природа припорошила слегка снежком дороги Брестской области, а вот областной центр отделался, можно сказать, испугом. Те, кто ещё не поменяли резину - судорожно бросились в поисках шиномонтажей.





А мы можем поделиться с вами несколькими роликами, как бы напоминая - не ГАИ должно думать о вашей резине, а вы сами.



