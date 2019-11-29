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Первый робкий снежок попугал водителей. Но то ли ещё будет!
30.11.2019 22:43 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
До зимы осталось несколько минут (это у автора, а у читателя уже она наверное пришла). Сегодня, в последний день осени природа припорошила слегка снежком дороги Брестской области, а вот областной центр отделался, можно сказать, испугом. Те, кто ещё не поменяли резину - судорожно бросились в поисках шиномонтажей.
А мы можем поделиться с вами несколькими роликами, как бы напоминая - не
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До зимы осталось несколько минут (это у автора, а у читателя уже она наверное пришла). Сегодня, в последний день осени природа припорошила слегка снежком дороги...
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