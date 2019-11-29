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Сергей Акулич о победе над волейболистами из «Мапид»: «Не сказал бы, что лайтово»

30.11.2019 22:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Четыре матча состоялись 30 ноября в дивизионе А мужского чемпионата Беларуси по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Сергей Акулич о победе над волейболистами из «Мапид»: «Не сказал бы, что лайтово»

В рамках 9-го тура в  столице встречались «Мапид» и «Строитель» – обе команды представляют клуб «Минск». В первой партии резерв дал бой своим старшим товарищам, оставив сет за собой. Это только раззадорило подопечных Александра Сингаевского, которые без проблем взяли оставшиеся партии. 3:1 – в пользу «Строителя». 

Сергей Акулич о победе над волейболистами из «Мапид»: «Не сказал бы, что лайтово»

Сергей Акулич, диагональный ВК «Строитель»: 
Не сказал бы, что лайтово – 3:1. Игра была довольно напряженной, особенно начало. Видно, что команда настроилась серьезно на нас, а мы, может быть, их немножко недооценили, поэтому были в начале проблемы. Потом мы добавили во всех компонентах и выиграли.

Сейчас месяц тяжелый, идут кубковые матчи (Кубок Беларуси, еврокубки), чемпионат тоже надо играть, но сейчас упор на кубки. У нас два хороших состава, все ребята могут выйти и помогать. Я думаю, сил нам хватит.

Сергей Акулич о победе над волейболистами из «Мапид»: «Не сказал бы, что лайтово»


А вот в других матчах дня гомельская «Энергия» в гостях переиграла «Западный Буг» – 3:1. Легион с таким же счётом был сильнее «Марко-Витебск» – 3:1. А вот солигорский «Шахтёр» переиграл могилёвский «Коммунальник» – 3:0.  

 

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Четыре матча состоялись 30 ноября в дивизионе А мужского чемпионата Беларуси по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  В рамках 9-го тура...
 
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