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Сергей Акулич о победе над волейболистами из «Мапид»: «Не сказал бы, что лайтово»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Четыре матча состоялись 30 ноября в дивизионе А мужского чемпионата Беларуси по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В рамках 9-го тура в столице встречались «Мапид» и «Строитель» – обе команды представляют клуб «Минск». В первой партии резерв дал бой своим старшим товарищам, оставив сет за собой. Это только раззадорило подопечных Александра Сингаевского, которые без проблем взяли оставшиеся партии. 3:1 – в пользу «Строителя».
Сергей Акулич, диагональный ВК «Строитель»:
Сейчас месяц тяжелый, идут кубковые матчи (Кубок Беларуси, еврокубки), чемпионат тоже надо играть, но сейчас упор на кубки. У нас два хороших состава, все ребята могут выйти и помогать. Я думаю, сил нам хватит.
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Новости Беларуси. Четыре матча состоялись 30 ноября в дивизионе А мужского чемпионата Беларуси по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В рамках 9-го тура...
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