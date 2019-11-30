|
Тест: сможете отгадать 20 футболистов Беларуси 90-х и 2000-х?
Источник материала: Tut.by
На протяжении всей своей истории сборная Беларуси редко радовала своих болельщиков, но в 90-х и начале 2000-х наша национальная команда была боевитым коллективом, который обыгрывал Нидерланды и забивал в гостях три гола Италии. А вы помните наших ведущих игроков той эпохи? Мы загадали 20 футболистов, которые уже завершили карьеры, но оставили о себе хорошую память.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы загадали 20 футболистов, которые уже завершили карьеры, но оставили о себе хорошую память.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)