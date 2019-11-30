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Пугачева рассказала, почему выступила в Минске

30.11.2019 21:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известная российская певица Алла Пугачева рассказала, что не скучает по гастролям и сейчас на первом месте у нее семья. А ноябрьские концерты в Минске и Москве на свой юбилей она устроила, чтобы снять фильм для своих детей, пишет StarHit.


Фото: Игорь Матвеев

70-летний юбилей Пугачева отметила двумя концертами — в Москве и Минске. По словам певицы, выступления были не запланированы и следующий выход на сцену случится только через десять лет.

— Я могла бы и в юбилей ничего не делать. Но у меня была мотивация — я хотела, чтобы этот концерт был снят в качестве кино и остался у моих маленьких детей, чтобы они видели меня на сцене такой, как видят сейчас, — поделилась Алла Борисовна.

Пугачева призналась, что не скучает по энергии, которую она раньше получала от поклонников.

— При всей любви к зрителю и концертам своим я за это заплатила очень дорогую цену. У меня никогда не было нормальной семьи, я вообще не знала, что это такое. Я понимала, что я люблю своих детей, внуков, зарабатываю им. Но у меня не было возможности жить той жизнью, которая мне представлялась в мечтах, — подчеркнула певица.

По ее словам, сейчас сцена — это как выход в ресторан или в гости.

Пугачева замужем за юмористом и ведущим Максимом Галкиным, у них двое детей — шестилетние двойняшки Гарри и Лиза. По словам Пугачевой, дети пока не пользуются гаджетами, развиваются в семье и черпают знания из книг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Jan 20, 2019 at 8:33am PST

— Хочу научить детей золотой мере. К общению с людьми без компьютера, вплоть до эпистолярного жанра. Они с удовольствием друг другу пишут письма по вечерам и подкладывают потом под дверь, — рассказала Пугачева в программе «Время».

 
Теги: Минск
 
 
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Известная российская певица Алла Пугачева рассказала, что не скучает по гастролям и сейчас на первом месте у нее семья. Примадонна хочет побольше времени...
 
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