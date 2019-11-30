В Вороново выбрали «Мисс-2019» (будет дополнено)

Источник материала: Вороновская газета





В 27-й раз конкурс красоты и грации собрал на сцене Вороновского ЦКиНТ самых обаятельных жительниц района. В этом году за титул «Мисс Вороново-2019» боролись семь юных леди: художественный руководитель Вороновского ЦКи НТ Ангелина Перлухина, экономист отдела образования райисполкома Виктория Мохало, педагог Радунского ЦТКиЭ Дарья Кухарчук, учащаяся Слонимского медицинского училища Анжелика Балько, бухгалтер КСУП «Дотишки» Диана Даржинкевич, одиннадцатиклассница Вороновской СШ Карина Мурашко, бухгалтер отдела образования райисполкома Елизавета Поляк.



















Красота и стать конкурсанток, умело почеркнутые сценическими нарядами, прическами и макияжем, уже после первого выхода позволили ярко заявить о себе. Но вдобавок к хорошим внешним данным девушкам предстояло проявить свою индивидуальность в шести конкурсах. Это стало настоящим творческо-интеллектуальным состязанием в искусстве дефиле, остроумии, артистичности, создании авангардного костюма и умении перевоплотиться в образ.







































Претенденток на корону оценивало жюри в составе: заместителя председателя Вороновского райисполкома Андрея Карповича, заведующей сектором идеологической работы и по делам молодежи Вороновского райисполкома Лилии Сидорович, главного специалиста сектора культуры Вороновского райисполкома Елены Барбарович, индивидуальных предпринимателей Михаила Худобы, Людмилы Ромашко, консультанта по красоте компании «Мэри Кэй» Светланы Догиль.







































Наибольшее количество баллов по итогам всех конкурсов жюри поставило самой юной участнице — уверенной и энергичной Карине Мурашко. Ей же и надели заветную корону «Мисс Вороново-2019». Титул «Вице-мисс Вороново-2019» — у Дианы Даржинкевич. Она названа и «Мисс зрительских симпатий» по итогам тайного голосования.

Индивидуальность каждой конкурсантки были оценены присуждением соответствующих номинаций. «Мисс Грация» стала Виктория Мохало, «Мисс Очарование» — это Елизавета Поляк, звания «Мисс Элегантность» удостоена Анжелика Балько, «Мисс Артистизм» — Ангелина Перлухина, а «Мисс Шарм» — Дарья Кухарчук.



































































Все девушки награждены дипломами и ценными подарками. Главным призом — пылесосом — поощрил победительницу сектор культуры райисполкома.

Сделать шоу ярким и запоминающимся, а образы претенденток на корону первой красавицы стильными и эффектными помогли многочисленные спонсоры конкурса и учредители призов:

сектор идеологической работы и по делам молодежи Вороновского райисполкома, Вороновская районная организация РОО «Белая Русь», Вороновский филиал Гродненского облпотребобщества (директор В.Андруконис), салон печати «А-Принт» (ИП В. Рыхлевич), ЧСУП «Гранит строй сервис» (директор В. Равойть), ЧТПУП «Минитеремок» (директор Ф. Вильбик), салон-ателье «Ваш свадебный стиль» г. Лида (Л. Ромашко), свадебный салон «В гостях у Анны» (ИП А.Наймович), косметическая компания «Мэри Кэй» (представитель С. Догиль), салон красоты «АРА» (А. Адамицкая), парикмахеры и визажисты Е. Григорович, С. Стецевич, И. Сурменович, торговые павильоны “Вояж” (ИП М. Худоба), «Мелочи жизни» (ИП А. Масюкевич), «Валентина» (ИП В. Дорожченок), , магазины «Венеция» (ИП В. Бичейко), «Семейный» (ИП И. Ясиненко), «Цветочный дворик» (ИП А. Гришко), «Сюрприз» (ИП В. Сальманович).



















































































































Подробнее о конкурсе читайте в печатном номере «Воранаўскай газеты».

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.