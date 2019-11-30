В Цирине воры обокрали дом, пока хозяйка спала

Источник материала: Полымя

Оперативка

за период с 18 по 24 ноября





За рассматриваемый период в оперативно-дежурную службу Кореличского РОВД поступило 49 сообщений, 10 из которых о совершенных преступлениях, 18 – об административных правонарушениях, 21 сообщение о прочих происшествиях. К административной ответственности привлечено 20 правонарушителей. Возбуждено 4 уголовных дела: два по линии уголовного розыска, два – по линии других служб. За нахождение на рабочих местах в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлечены трое полеводов одного из хозяйств района.

Грань между понятиями «нашел» и «украл» весьма тонкая, и люди не всегда могут понять различия между ними. В такой ситуации оказалась жительница одного из агрогородков района, которая вечером 18 октября в салоне рейсового автобуса совершила кражу оставленного без присмотра мобильного телефона, принадлежащего жительнице г. Новогрудка. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РБ («Кража»).

В ночь с 19 на 20 октября неизвестные через окно проникли в дом 78-летней жительницы агр. Цирин, откуда украли крупную сумму денег. Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РБ («Кража»).

За прошедшую неделю возбуждено сразу два уголовных дела в сфере высоких технологий.

Первое – по ст. 212 УК РБ («Хищение путем использования компьютерной техники»). Вечером 20 ноября неизвестный путем использования компьютерной техники завладел реквизитами банковской карты 25-летней жительницы г.п. Кореличи и с ее карт-счета похитил 246 руб.

Второе – по ст. 349 УК РБ («Несанкционированный доступ к компьютерной информации»). В тот же вечер 20 ноября неизвестный взломал личную страницу ВКонтакте 23-летней кореличчанки.

Алексей ГАВРОШ,

начальник Кореличского РОВД