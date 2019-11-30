К Новому году на стеклозаводе «Неман» выпустили хрустальных крыс

Источник материала: Полымя

На ОАО «Стеклозавод «Неман» работает немало молодых специалистов. Среди них – перспективный молодой художник Евгений Латушко. Два года назад он пришел в отдел главного художника после окончания Белорусской государственной академии искусств. К слову, поступал туда Евгений по направлению стеклозавода. Предприятие решило поддержать парня, от природы обладающего творческими способностями, пишет «Лідская газета» .





И вот учеба позади. За два года работы на стеклозаводе Евгений Латушко создал немало интересных разработок. В отделе главного художника предприятия отмечают, что талантливый парень хорошо чувствует скульптурную пластику. Особенно ярко его художественный дар проявляется в анималистике – жанре, объектом которого являются животные. То, как их образы Евгений воплощает в стекле и хрустале, никого не оставляет равнодушным. Неспроста именно ему уже не первый раз поручают разработку новогодней сувенирной продукции, а именно – создание фигурок животных китайского календаря, которые соответствуют наступающему году. К прошлому году Евгений Латушко создал фигурку собаки, к текущему – свинки, а к предстоящему, который, по китайским поверьям, пройдет под знаком Белой Крысы, воплотил в хрустале образ и этого животного. Сувенир уже запущен в производство.

Кстати, хоть крыса – животное своеобразное, выполненная в хрустале, благодаря задумке и стараниям художника она совсем не выглядит злой. Наоборот, символ предстоящего года получился очень милый – даже хочется погладить. Будем надеяться, что и год, который «курирует» Белая Крыса, окажется таким же замечательным.

Источник: lidanews.by

Текст: Светлана Медуница