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Дама поехала по встречке и спровоцировала обидное ДТП
01.12.2019 06:31 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сама, кстати, отделалась лёгким испугом, похоже. Смотрите видео с регистратора очевидца.
Вечер 29 ноября, 2019 года, так называемая "чёрная пятница". Перекрёсток Варшавского шоссе и Махновича. Автор уверяет, что за рулём автомобиля, который едет по встречной полосе - женщина.
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