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Дама поехала по встречке и спровоцировала обидное ДТП

01.12.2019 06:31 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сама, кстати, отделалась лёгким испугом, похоже. Смотрите видео с регистратора очевидца.

Дама поехала по встречке и спровоцировала обидное ДТП

Вечер 29 ноября, 2019 года, так называемая "чёрная пятница". Перекрёсток Варшавского шоссе и Махновича. Автор уверяет, что за рулём автомобиля, который едет по встречной полосе - женщина.

 
 
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  Сама, кстати, отделалась лёгким испугом, похоже. Смотрите видео с регистратора очевидца. Вечер 29 ноября, 2019 года, так называемая "чёрная пятница". Перекрёсток...
 
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