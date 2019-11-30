Закрываем школьный опрос и вместе выбираем победителя фотоконкурса «Настроение: золотая осень»

Друзья! Вот и пришла зима. На календаре — 1 декабря. Подводим итог школьного опроса и благодарим всех, кто принял в нем участие!
А теперь настало время определить, кто сделал по вашему уважаемому мнению лучший кадр для
фотоконкурса «Настроение: золотая осень»!
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Друзья! Вот и пришла зима. На календаре — 1 декабря. Подводим итог школьного опроса и благодарим всех, кто принял в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Друзья! Вот и пришла зима. На календаре — 1 декабря. Подводим итог школьного опроса и благодарим всех, кто принял в