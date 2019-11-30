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Закрываем школьный опрос и вместе выбираем победителя фотоконкурса «Настроение: золотая осень»

01.12.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Друзья! Вот и пришла зима. На календаре — 1 декабря. Подводим итог школьного опроса и благодарим всех, кто принял в нем участие!

Закрываем школьный опрос и вместе выбираем победителя фотоконкурса «Настроение: золотая осень»

А теперь настало время определить, кто сделал по вашему уважаемому мнению лучший кадр для фотоконкурса «Настроение: золотая осень»!

Выбираем вместе победителя фотоконкурса «Настроение: золотая осень»!

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Закрываем школьный опрос и вместе выбираем победителя фотоконкурса «Настроение: золотая осень» Загрузка ...
 
 
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Друзья! Вот и пришла зима. На календаре — 1 декабря. Подводим итог школьного опроса и благодарим всех, кто принял в
 
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