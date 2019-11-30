Источник материала: Новости Волковыска

Энергоисточники введены в эксплуатацию в Беларуси в январе — октябре по государственной программе «Энергосбережение».

Суммарная тепловая мощность котельных — 26,8 МВт. Котлы установлены в Гродненской области в Новогрудке (3,5 МВт) и агрогородке Верейки Волковысского района (1,6 МВт), в Минской области — в деревне Луговая Слобода (3,2 МВт), поселке Зеленый Бор (4,5 МВт), деревне Королево (2 МВт), Червене (12 МВт).

Строительство котельных на МВТ продолжается, в декабре введут в строй еще 16—19 новых объектов.