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Бюджетные «трешки» Минска до 68 тысяч долларов, в которых можно жить сразу после покупки

01.12.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На вторичном рынке Минска средняя цена «квадрата» в трехкомнатных квартирах стандартных потребительских качеств — 1085 долларов. По оценкам экспертов, обычная «трешка» с ремонтом обойдется покупателю в 74 тысячи долларов в эквиваленте. REALTY.TUT.BY изучил предложения рынка и выбрал самые бюджетные варианты трехкомнатных квартир с ремонтом, которые позволяют заселиться сразу после покупки.

Ул. Ландера, 62/1

Квартира площадью 49,9 квадратного метра расположена на первом этаже панельного дома 1973 года постройки. Цена — 56 тысяч долларов в эквиваленте, по 1122 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Ул. Калиновского, 23

Квартира площадью 59 квадратных метров расположена в панельной хрущевке. В доме год назад был капремонт. В квартире совмещенный санузел, балкона нет. Цена — 63,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1090 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Ул. Корицкого, 6

Квартира площадью 67 квадратных метров находится в двухэтажной сталинке 1952 года постройки. Высота потолков — 2,8 метра. Цена — 65 тысяч долларов в эквиваленте, по 973 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Ул. Ангарская, 80

Квартира площадью 62 квадратных метра расположена в блочном доме 1975 года постройки. Квартира с раздельным санузлом и двумя застекленными лоджиями. Цена — 67 тысяч долларов в эквиваленте, по 1077 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Пр. Рокоссовского, 113

Квартира площадью 61 квадратный метр расположена в брежневке 1970 года постройки. В 2015 году дом был капитально отремонтирован и обшит термошубой. Цена — 68 тысяч долларов в эквиваленте, по 1118 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

 

 
Теги: Минск
 
 
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