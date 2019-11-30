Пять смартфонов с огромными батареями, которые прямо сейчас можно купить в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Автономность входит в число важнейших характеристик смартфона. Сегодня большинство аппаратов спокойно «проживают» день от одного полного заряда. Но есть и другие, чуть более «живучие» устройства, в которых используются аккумуляторы повышенной емкости. Ниже — пять таких смартфонов, которые сейчас (или совсем скоро) получится купить в Беларуси.





Одна из моделей нынешней актуальной линейки производителя начального уровня. Одна из ее главных особенностей — батарея на целых 5000 мАч. Поддерживается и технология ускоренной подзарядки, правда, для этого придется докупать специальный адаптер питания. Время работы смартфона от одного заряда зависит от того, с какой периодичностью им пользуются в течение дня, но в среднем можно рассчитывать на двое суток работы без подключения к электросети.

В остальном перед нами довольно стандартный для своей цены смартфон с экраном на 6,22 дюйма, процессором Snapdragon 439 (не самое производительное решение), от 3/32 ГБ памяти, сканером отпечатков пальцев и сдвоенной основной камерой разрешением в 12 Мп и 2 Мп.





Смартфон среднего уровня от еще одного китайского бренда с батарейкой на 5000 мАч и поддержкой ускоренной зарядки. Протестировать гаджет самим пока не получилось, но предположим, что на условные полтора-два дня работы без подзарядки выйти он вполне сможет.

Из других особенностей смартфона выделяется экран на 6,35 дюймов, процессор MediaTek Helio P35, от 4/64 ГБ памяти и тройная основная камера (13 Мп + 8 Мп + 2 Мп). Из небольших недостатков — морально устаревший порт microUSB, а не новый USB-C, как в Redmi 8.





В отличие от двух рассмотренных нами ранее аппаратов, Galaxy A70 — девайс чуть более высокого (хотя и не флагманского) уровня. В нем установлена батарея на 4500 мАч. Разумеется, в наличии и технология ускоренной подзарядки. В нашем тесте гаджет (в том числе благодаря экрану с AMOLED-матрицей) держался по два-два с половиной дня без подзарядки.

Другие характеристики смартфона: 6,7-дюймовый дисплей, процессор Qualcomm Snapdragon 675, от 6/128 ГБ памяти и тройная основная камера (32 Мп + 8 Мп + 5 Мп). Из минусов — пластиковый корпус.





Модель вышла в конце прошлого года, но по характеристикам еще может потягаться с большинством конкурентов. Главная особенность устройства — аккумулятор на 5000 мАч. Правда, технологии быстрой зарядки тут нет, как и современного порта USB-C.

Других запоминающихся «фишек» в аппарате также найти сложно, хотя и глобальные минусы отсутствуют. В нем используется процессор Snapdragon 660, от 3/32 ГБ памяти и камера с двойным фотомодулем разрешением в 12 Мп и 5 Мп.

Xiaomi Mi Note 10





Наверное, этот смартфон — с одним из самых емких аккумуляторов среди большинства других аппаратов. В Mi Note 10 используется батарея на 5260 мАч. Разумеется, есть быстрая зарядка. Проверить автономность устройства самим пока не вышло, но в рейтинге ресурса GSMArena он находится на верхних позициях.

Еще одна особенность девайса — основная камера, разрешение главного модуля которой составляет 108 Мп. Диагональ экрана гаджета равняется 6,47 дюймам, процессор — относительно новый Snapdragon 730G. Оперативной и постоянной памяти соответственно 6 ГБ и 128 ГБ.