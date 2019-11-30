Для всех. Британский бренд выпустил нижнее белье, которое подойдет женщинам с любым размером

Источник материала: Tut.by

Британская плюс-сайз-модель и бодипозитивная активистка Фелисити Хэйуард выпустила линейку нижнего белья для женщин с разными типами фигур. Об этом со ссылкой на Metro пишет Lenta.ru .

Коллекция, в которую, помимо бюстгальтеров, вошли боди, корсеты, пояса с подвязками и комбинезоны, изготовлена совместно с лондонским брендом Playful Promises. Бюстгальтеры доступны в 85 размерах, при этом плюс-сайз-модели отличаются от стандартных только толщиной бретелек.

Хэйуард заявляет, что стремилась создать такую линейку белья, которая подошла бы женщинам с любым размером и типом фигуры, поскольку каждая должна чувствовать себя сексуальной.

«Мы видим, что Фелисити полностью разделяет ценности нашего бренда, такие как уверенность и любовь к себе. Она помогла разработать несколько невероятно сексуальных вещей, которые созданы для того, чтобы женщина производила ошеломляющее впечатление независимо от ее размера», — прокомментировала новинки глава бренда Playful Promises Эмма Паркер.

Цены на белье из коллекции начинаются от 14 фунтов стерлингов. Его можно приобрести на официальном сайте Playful Promises.