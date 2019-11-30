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Кто сыграет стыковые матчи с «Рухом»? Анонс 30-го, и последнего, тура чемпионата Беларуси по футболу
Источник материала: Tut.by
В первый день зимы пройдут матчи последнего, 30-го тура
Единственная интрига из верхней части турнирной таблицы заключается в том, сможет ли Брест в динамовском дерби отомстить Минску на столичном стадионе «Динамо».
Напомним, что в первом круге в Бресте минчане довольно неожиданно обыграли хозяев, позволив БАТЭ вырваться на первое место. Кстати, это было пока единственное поражение уже новоявленных чемпионов Беларуси.
А еще этот тур запомнится последним официальным матчем лучшего футболиста Беларуси последних лет Александра Глеба. Приходите посмотреть на это историческое событие на стадион «Минска», где «Ислочь» сыграет против «горожан».
Туром ранее определилась вторая команда, которая покидает элиту. «Гомель» пошел на понижение.
А сразу четыре команды — РЦОР-БГУ, «Дняпро-МЧЗ», «Слуцк» и «Витебск» — рискуют сыграть стыковые матчи против второй команды из Брестской области — «Руха».
И в последнем туре две команды из этой четверки сыграют между собой. В Минске «студенты» примут могилевчан. Тот, кто проиграет, будет играть стыковые матчи.
Если у двух и более команд будет равное количество очков, то в зачет пойдут баллы, набранные в личных встречах. Команда с худшими показателями займет в итоге 14-е место и сыграет переходные матчи.
А что будет, если команды сыграют вничью?
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Давайте досмотрим последнюю серию этого сериала, державшего нас в напряжении почти до самого конца! Все матчи снова пройдут в одно время, стартовый свисток прозвучит в 14.00.
Как и весь сезон, все игры тура можно смотреть в прямом эфире на
«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Брест)
И минутка юмора из официальных акаунтов «Динамо» и БАТЭ.
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Брестскому стадиону снизили категорию до второй, а это значит, что в следующем году «Динамо» дома сыграет только два матча первого и второго раунда квалификации еврокубков.
Причиной понижения стало отсутствие электронной системы учета билетов в режиме реального времени. Также на «Брестском» нет замкнутой системы видеонаблюдения, которая должна охватывать полностью всех зрителей, присутствующих на стадионе, и прилегающую к арене территорию.
Требуется наличие специализированной комнаты видеоконтроля. Всего на «Брестском» установлено только девять камер.
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«Бывает такое в жизни: живешь с одной, а любишь другую», — сказал Александр Зайцев. По его мнению, «Рух» — исторический брестский продукт.
— «Рух» более белорусский, «Динамо» — международное, но это не значит абсолюта. И в «Рухе» могут быть хорошие легионеры. Я не хочу заниматься двумя клубами параллельно, поэтому глубоко о таком вопросе не думаю.
— Но придется выбирать.
— Я уже выбрал. «Рух», —
Пресс-секретарю команды Ольге Хижинковой пришлось прокомментировать эти.
— Симпатии и предпочтения Александра Николаевича — вовсе не секрет для его окружения и нашего коллектива. Он их никогда не скрывал.
Однако, как всем известно, в собственности Зайцева находится именно «Динамо-Брест», поэтому все усилия по развитию и финансированию направлены на «Динамо».
Напомним, что этот клуб в начале декабря проведет стыковые матчи с командой «вышки», которая займет 14-е место по итогам чемпионата, за право сыграть в элите в 2020 году.
С «вышкой» мы расстаемся до весны 2020 года, но с азартом будем следить за трансферными новостями, сборами команд, сменой владельца у минского «Динамо» и другими событиями внутреннего первенства.
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Кто сыграет стыковые матчи с «Рухом»? Анонс 30-го, и последнего, тура чемпионата Беларуси по футболу
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