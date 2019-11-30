Кто сыграет стыковые матчи с «Рухом»? Анонс 30-го, и последнего, тура чемпионата Беларуси по футболу

Источник материала: Tut.by

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В первый день зимы пройдут матчи последнего, 30-го тура чемпионата Беларуси по футболу . Имя обладателя золотых наград из Бреста мы узнали туром ранее. Серебро уезжает в Борисов, а бронза — в Солигорск. Сегодня узнаем, кто сыграет стыковые матчи против брестского «Руха» в борьбе за право остаться в высшей лиге.

Единственная интрига из верхней части турнирной таблицы заключается в том, сможет ли Брест в динамовском дерби отомстить Минску на столичном стадионе «Динамо».

Напомним, что в первом круге в Бресте минчане довольно неожиданно обыграли хозяев, позволив БАТЭ вырваться на первое место. Кстати, это было пока единственное поражение уже новоявленных чемпионов Беларуси.



Новый король белорусского футбола из Бреста! Что ждет команду в следующем сезоне? Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

А еще этот тур запомнится последним официальным матчем лучшего футболиста Беларуси последних лет Александра Глеба. Приходите посмотреть на это историческое событие на стадион «Минска», где «Ислочь» сыграет против «горожан».

Туром ранее определилась вторая команда, которая покидает элиту. «Гомель» пошел на понижение.

А сразу четыре команды — РЦОР-БГУ, «Дняпро-МЧЗ», «Слуцк» и «Витебск» — рискуют сыграть стыковые матчи против второй команды из Брестской области — «Руха».

И в последнем туре две команды из этой четверки сыграют между собой. В Минске «студенты» примут могилевчан. Тот, кто проиграет, будет играть стыковые матчи.

Если у двух и более команд будет равное количество очков, то в зачет пойдут баллы, набранные в личных встречах. Команда с худшими показателями займет в итоге 14-е место и сыграет переходные матчи.

А что будет, если команды сыграют вничью? «Футбол Беларуси» приводит такие расклады:

если «Витебск» и «Слуцк» наберут очки в своих матчах, в стыки пойдет «Дняпро-МЧЗ», ибо в матче первого круга они проиграли РЦОР-БГУ;

если очки наберет только «Слуцк», в переходные матчи отправится тоже «Дняпро-МЧЗ». У «студентов» в личных встречах с конкурентами будет семь очков, а у «Витебска» уже есть шесть, могилевчане останутся с четырьмя;

если очки наберет только «Витебск», с «Рухом» придется сыграть «Слуцку». У всех команд будет по пять баллов, но «сахарников» подведет отрицательная разница мячей.

если «Витебск» и «Слуцк» проиграют свои матчи, стыков не избежать «Витебску».





Опрос Спасибо за участие в опросе Проголосовало 12 человек Кто из этой четверки вам наименее симпатичен? РЦОР-БГУ 75% «Дняпро-МЧЗ» 8% «Слуцк» 17% «Витебск» 0% Все опросы

Давайте досмотрим последнюю серию этого сериала, державшего нас в напряжении почти до самого конца! Все матчи снова пройдут в одно время, стартовый свисток прозвучит в 14.00.

Как и весь сезон, все игры тура можно смотреть в прямом эфире на VOKA.TV .

«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Брест)



«Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ



«Шахтер» — ФК «Городея»



«Ислочь» — ФК «Минск»



РЦОР-БГУ — «Дняпро-МЧЗ»



ФК «Витебск» — «Славия»



ФК «Слуцк» — «Неман»



И минутка юмора из официальных акаунтов «Динамо» и БАТЭ.

Привет, жДуны. А у вас завиДное терпение. Мы здесь проездом. — FC BATE Borisov (@FCBATE) November 26, 2019

Что интересного происходило в белорусском футболе между турами

Очередня порция трансферных слухов касается молодых футболистов Ильи Шкурина и Ивана Бахара. В подкасте «Трибуны» намекнули на то, что эти игроки в новом сезоне сыграют за минское «Динамо».

Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не стал опровергать или подтверждать заинтересованность его клуба в услугах белорусов Захара Волкова и Ильи Шкурина.

Брестскому стадиону снизили категорию до второй, а это значит, что в следующем году «Динамо» дома сыграет только два матча первого и второго раунда квалификации еврокубков.

Причиной понижения стало отсутствие электронной системы учета билетов в режиме реального времени. Также на «Брестском» нет замкнутой системы видеонаблюдения, которая должна охватывать полностью всех зрителей, присутствующих на стадионе, и прилегающую к арене территорию.

Требуется наличие специализированной комнаты видеоконтроля. Всего на «Брестском» установлено только девять камер.

Борисовский райисполком официально ответил на петицию о переименовании «Борисов-Арены» и прилегающей к ней улицы в честь Анатолия Капского. Ответ напоминает попытку очень мягкого отказа.

«Прессбол» сообщает , что директор по развитию БАТЭ Леонид Дмитраница может покинуть клуб и стать генеральным директором пинской «Волны», у которой большие планы по выходу в элиту белорусского футбола.

Белорусские футболисты не будут считаться легионерами в Казахстане. Ранее наши игроки перестали считаться легионерами в России. Отток увеличиться?

Босс брестского «Динамо» дал большое интервью «Вечернему Бресту» , в котором пространно высказался об отношении к своему чемпионскому детищу и признался в любви к «Руху».

«Бывает такое в жизни: живешь с одной, а любишь другую», — сказал Александр Зайцев. По его мнению, «Рух» — исторический брестский продукт.

— «Рух» более белорусский, «Динамо» — международное, но это не значит абсолюта. И в «Рухе» могут быть хорошие легионеры. Я не хочу заниматься двумя клубами параллельно, поэтому глубоко о таком вопросе не думаю.

— Но придется выбирать.

— Я уже выбрал. «Рух», — совершенно запутал ситуацию Александр Зайцев.

Пресс-секретарю команды Ольге Хижинковой пришлось прокомментировать эти.

— Симпатии и предпочтения Александра Николаевича — вовсе не секрет для его окружения и нашего коллектива. Он их никогда не скрывал.

Однако, как всем известно, в собственности Зайцева находится именно «Динамо-Брест», поэтому все усилия по развитию и финансированию направлены на «Динамо».

Напомним, что этот клуб в начале декабря проведет стыковые матчи с командой «вышки», которая займет 14-е место по итогам чемпионата, за право сыграть в элите в 2020 году.

Положение в чемпионате перед 30-м туром:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки 1 Динамо (Брест) 29 22 6 1 67 21 72 2 БАТЭ 29 21 4 4 59 20 67 3 Шахтер 29 19 5 5 58 21 62 4 Динамо (Минск) 29 15 5 9 42 36 50 5 Ислочь 29 13 7 9 41 35 46 6 Торпедо-БелАЗ 29 13 6 10 40 34 45 7 ФК Городея 29 12 8 9 31 28 44 8 Неман 29 10 6 13 27 35 36 9 ФК Минск 29 9 8 12 35 43 35 10 Славия 29 9 7 13 33 40 34 11 ФК Витебск 29 8 7 14 24 37 31 12 ФК Слуцк 29 8 7 14 27 45 31 13 Дняпро-МЧЗ 29 8 6 15 29 37 30 14 РЦОР-БГУ 29 7 9 13 47 63 30 15 ФК Гомель 29 6 8 15 41 50 26 16 Торпедо (Минск) 29 1 3 25 4 60 6

С «вышкой» мы расстаемся до весны 2020 года, но с азартом будем следить за трансферными новостями, сборами команд, сменой владельца у минского «Динамо» и другими событиями внутреннего первенства.

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