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The Sun назвал топ самых провальных образов звезд за последние десять лет. Угадайте, кто первый?
Источник материала: Tut.by
Возглавила топ телезвезда Джемма Колинз, которая появилась в коричневом наряде от Lucas Armitage на летней вечеринке телеканала ITV. Почти четверть опрошенных проголосовали против острых плечиков и золотых цепочек ее платья.
Второе место в списке досталось знаменитому платью из аргентинской говядины Леди Гаги, в котором она предстала в 2010 году на церемонии MTV Video Music Awards. Звезда объяснила свой выбор тем, что это ее политическое заявление.
На третьем месте — певица Майли Сайрус и ее экстравагантное платье, в котором она появилась на премии MTV в 2015 году.
Четвертое место досталось Ким Кардашьян и ее цветочному платью, которое она выбрала для подхода на Met Gala, будучи беременной. Британки сравнили это платье с цветочным нарядом и одеждой Робина Уильямса из культовой комедии «Миссис Даутфайр».
На пятом месте оказалась Меган Маркл и ее неудачный выход в туфлях, которые были велики.
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