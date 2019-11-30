The Sun назвал топ самых провальных образов звезд за последние десять лет. Угадайте, кто первый?

Источник материала: Tut.by

Британский таблоид The Sun опубликовал данные опроса одного из крупных интернет-магазинов Британии lovethesales.com, который узнал у 8 миллионов женщин о том, какие звездные луки за последние 10 лет они считают самыми провальными.

Возглавила топ телезвезда Джемма Колинз, которая появилась в коричневом наряде от Lucas Armitage на летней вечеринке телеканала ITV. Почти четверть опрошенных проголосовали против острых плечиков и золотых цепочек ее платья.

Второе место в списке досталось знаменитому платью из аргентинской говядины Леди Гаги, в котором она предстала в 2010 году на церемонии MTV Video Music Awards. Звезда объяснила свой выбор тем, что это ее политическое заявление.

На третьем месте — певица Майли Сайрус и ее экстравагантное платье, в котором она появилась на премии MTV в 2015 году.

Четвертое место досталось Ким Кардашьян и ее цветочному платью, которое она выбрала для подхода на Met Gala, будучи беременной. Британки сравнили это платье с цветочным нарядом и одеждой Робина Уильямса из культовой комедии «Миссис Даутфайр».

На пятом месте оказалась Меган Маркл и ее неудачный выход в туфлях, которые были велики.