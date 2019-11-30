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Как уберечь ребенка от простуды? Простые рекомендации от доктора Комаровского

01.12.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Основная причина заболеваний в зимний период — это пересыхание слизистых оболочек носа и верхних дыхательных путей, так называемый местный иммунитет», — уверен украинский педиатр доктор Комаровский. Специалист с армией мам-поклонниц в социальных сетях отвечает на «Простой вопрос» о том, как уберечь ребенка от простуды.


Фото: pixabay.com

— Слизистые оболочки должны быть влажными: легкое «пошмыгивание» носом — это нормально. Но специфика проживания на Украине и в Беларуси — это длинный отопительный сезон: слизистые быстро пересыхают, отсюда высокий риск инфицирования.

Чтобы решить проблему, необходимо спать в теплой пижаме под теплым одеялом, но в чистой, прохладной (18−20°C) и влажной комнате. В помещении должен быть регулятор на системе отопления, увлажнитель воздуха и термометр — это поможет создавать и контролировать необходимые условия. Родителям желательно задавать вопросы о выполнении норм по проветриванию в детских садах и школах: спрашивать, уходят ли дети на перерыв после звонка и проветриваются ли классы, сколько времени гуляют малыши на улице.

Важно помнить, что зимой дети чаще болеют не от того, что мерзнут, а от того, что потеют. Следовательно, на ребенке должно быть такое количество одежды, чтобы он на улице мог шевелиться, а не скованно стоять. Поэтому не стоит отправлять за покупками верхней одежды и обуви бабушек. Они могут понятия не иметь, что есть совеременные легкие материалы и что одежда не обязательно должна много весить. Бабушка берет ботинок, который ничего не весит, — и думает, что в этом не может быть тепло.

В вопросе прививок Евгений Комаровский однозначен: «Я, моя семья, сотрудники клиники — все привиты».

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«Основная причина заболеваний в зимний период - это пересыхание слизистых оболочек носа и верхних дыхательных путей». Известный врач-педиатр дает советы...
 
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