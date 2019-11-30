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Как уберечь ребенка от простуды? Простые рекомендации от доктора Комаровского
Источник материала: Tut.by
«Основная причина заболеваний в зимний период — это пересыхание слизистых оболочек носа и верхних дыхательных путей, так называемый местный иммунитет», — уверен украинский педиатр доктор Комаровский. Специалист с армией мам-поклонниц в социальных сетях отвечает на
— Слизистые оболочки должны быть влажными: легкое «пошмыгивание» носом — это нормально. Но специфика проживания на Украине и в Беларуси — это длинный отопительный сезон: слизистые быстро пересыхают, отсюда высокий риск инфицирования.
Чтобы решить проблему, необходимо спать в теплой пижаме под теплым одеялом, но в чистой, прохладной (18−20°C) и влажной комнате. В помещении должен быть регулятор на системе отопления, увлажнитель воздуха и термометр — это поможет создавать и контролировать необходимые условия. Родителям желательно задавать вопросы о выполнении норм по проветриванию в детских садах и школах: спрашивать, уходят ли дети на перерыв после звонка и проветриваются ли классы, сколько времени гуляют малыши на улице.
Важно помнить, что зимой дети чаще болеют не от того, что мерзнут, а от того, что потеют. Следовательно, на ребенке должно быть такое количество одежды, чтобы он на улице мог шевелиться, а не скованно стоять. Поэтому не стоит отправлять за покупками верхней одежды и обуви бабушек. Они могут понятия не иметь, что есть совеременные легкие материалы и что одежда не обязательно должна много весить. Бабушка берет ботинок, который ничего не весит, — и думает, что в этом не может быть тепло.
В вопросе прививок Евгений Комаровский однозначен: «Я, моя семья, сотрудники клиники — все привиты».
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«Основная причина заболеваний в зимний период - это пересыхание слизистых оболочек носа и верхних дыхательных путей». Известный врач-педиатр дает советы...
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