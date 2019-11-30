«Когда мы подбежали, кот в крови лежал у подъезда». Истории наших читателей о спасении животных

Источник материала: Tut.by

Проект «Мех дня» мы запускаем с наступлением первых холодов. В нем мы рассказываем истории о ваших питомцах, а заодно про тех, кому пока не удалось найти дом. Давайте делать проект вместе: вы нам — письма о ваших друзьях с их фотографиями, а мы вам — публикации, которые согреют читателей в эту сомнительную погоду.

Напоминаем простое условие участия:

Если у вас есть маленькое или большое меховое нечто — собака, кот, кролик, морская свинка, хомяк — и вы хотите, чтобы о нем срочно узнала вся страна, напишите нам по адресу: mehmeh@tut.by

Мы публикуем все истории, кроме тех, что пропагандируют безответственное и негуманное отношение к питомцам.

По этому же адресу вы можете задать любой вопрос о животных и о том, как сделать вашу совместную жизнь лучше, представителю международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс». Ответ мы обязательно опубликуем.

Подробнее о том, что должно быть в вашем письме, можно прочитать тут .

Пожалуйста, обратите внимание. Все довольно просто: в письме должны быть и фотографии, и рассказ о животном!

Просто снимки без историй мы не публикуем. Равно как и рассказы без изображений, состоящие из пары предложений. Наверняка ваш питомец заслуживает хорошей истории, а кто может ее рассказать лучше вас?

Делимся новыми историями со счастливым концом

«Я считаю, что мне достался ангел в теле собаки»

Ночью накануне дня икс в ванной на плитку рухнуло зеркало, но, как ни странно, не разбилось. «Видимо, какой-то знак», — подумала я. И точно: в этот день с работы я вернулась не одна, а с милым щенком под мышкой. Я планировала взять взрослую собаку из приюта. Взрослую, потому что их реже берут, чем щенков, ну и бонусом стерилизованную, ах да, еще желательно без блох, наивная…

Однажды ко мне на работу в цветочный магазин зашла подруга. Она не просто зашла, а подгоняла перед собой маленькую бело-серую кучерявую собачонку с розовым носом. Собачка, стесняясь, зашла в павильон, и при ближайшем рассмотрении оказалась девочкой, щенком приблизительно трех месяцев от роду.





«Пусть она у тебя немного погреется, сидела под пивбаром, попрошайничала и колотилась от холода, мы купили ей корма, но внутрь взять не можем», — сказала подруга и ушла делать переучет.

Щенок оказался невероятно ласковый, с радостью залез на ручки и обнял меня. Вечером того же дня в павильон за цветами зашел мужчина. Увидев щенка, он сообщил, что эта собачка какое-то время жила у них в подъезде, но так как она там все описала, «добрые люди» ее из подъезда выгнали. На улице в то время стояли январские морозы, и щенку было не выжить. Домой мы вернулись вместе. Кучерявая блондинка, поэтому будет Мерилин решила я, впоследствии для удобства имя сократилось до Мерлин.





Все собаки по-своему уникальны, но моя собака уникальна сверх меры. По своей натуре она девочка-девочка, и мне у нее женственности учиться и учиться. Мерлин умеет привлечь к себе внимание, добивается всего, что ей нужно, но исключительно нежностью и хитростью. Она хорошая актриса, хоть иногда и переигрывает, очень аккуратная и тщательно следит за своей внешностью, не ест жирную пищу, постоянно делает потягивания, любит фрукты и овощи.





Щенком она кушала с аппетитом все подряд, а по мере взросления у нее появились странные вегетарианские наклонности, которые мне не понять. Она обожает свежие ягоды. Научилась самостоятельно с куста кушать ежевику, с удовольствием ест свежие кабачки, чернику, виноград, вишню, картошку, клюкву. А особенная слабость — это свежие огурцы. Мерлин их сама рвет с грядки и ест. При этот она совсем не обжора, кушает немного и исключительно постное. Каши на свиных шкурках или куриных спинках, кровянку, ливерку, жирную курицу она есть отказывается, свежее свиное ребрышко тоже есть не стала, а вот гречку на воде кушает с удовольствием.

Мерлин харизматичная собака. Каким-то непонятным образом она всегда притягивает к себе внимание, и ни одна ее прогулка не обходится без комплиментов. Особенно непосредственны в своем внимании дети. Но и взрослые, даже самые хмурые, глядя на нее, часто улыбаются и называют красавицей. Красивая и милая — эти два комплимента Мерлин слышит в свой адрес постоянно.





Но я считаю ее главным качеством доброту. Мерлин действительно очень-очень добрая. В ней тонны ласки и дружелюбия. Она дружит абсолютно со всеми людьми и собаками и всем очень рада. А еще она любит обниматься. Мерлин никогда не злится: обижается — да, но не злится.

Иногда прохожие спрашивают: «А что это за порода?». Я отвечаю, что это дворняжка, может быть, у нее и есть породистые родственники, но о них ничего неизвестно, потому что я подобрала ее на улице. Пару раз люди интересовались, будут ли у Мерлин щенки. Щенков не будет — Мерлин стерилизована.





Несмотря на уличное происхождение, Мерлин никогда не портила вещей, не позволяла себе взять что-нибудь со стола или из мусорного ведра, хотя никто ее этому не учил. Но одна плохая привычка у моей собаки все же есть: избирательная в еде дома, на улице она всегда тянется под окна многоэтажек и выискивает там объедки и кости, а еще любит попрошайничать, заглядывая в глаза прохожим с чипсами в руках или с пакетами продуктов из магазина. Видимо, в голодном бездомном детстве только так она и питалась.





Все друзья, знакомые и просто прохожие говорят, что мы с Мерлин очень похожи. И хотя я не блондинка с розовым носом, это сравнение мне приятно. Мерлин стопроцентно моя собака, по характеру, по поведению, да что там говорить, даже ее шерсть цвета топленого молока идеально подходит под интерьер моей квартиры! Люблю ее безумно и считаю ангелочком в теле собаки.

Я учусь в ветеринарной академии, сталкиваюсь с животными каждый день, а потому фраза «всем не поможешь» работает у меня как инстинкт самосохранения. У меня уже есть кот, которого я и моя семья очень любим, забрать каждое несчастное животное в дом невозможно… Так я рассуждала до того момента, как в нашей жизни появилась Ума.

«Эта кошка смотрела мне прямо в душу. Остаток рабочего дня она просидела на моем плече»

Я дежурила, когда эту кроху принесли в пакете и повесили на забор. Просто вынесли, как мусор из дома. Эта бедняжка сжалась вся и боялась даже пискнуть. Мы всем дружным коллективном пытались покормить ее, дать водички, но она упорно пыталась спрятаться в какой-нибудь угол. Тогда мы решили посадить ее в коробку и заняться своей работой.





Но как только я взяла ее на руки, поняла: эта кошка поедет со мной домой. Таких красивых глаз я никогда не видела. Она смотрела мне в душу. Не знаю, кто кого выбрал в тот момент, но весь остаток дежурства это создание сидело на моих плечах. И если сначала она сидела под халатом, боясь всего вокруг, то потом она, как пиратский попугайчик, спала прямо на плече.

Знакомство Умки с новым домом проходило напряженно для всех нас, ведь ей нужно было пройти очень сложное испытание — понравиться нашему коту. Первый день, а точнее вечер, был тяжелым. Коты рычали друг на друга, шипели, пытались драться. Наш Ник проявлял характер хозяина и не пускал «чужака» никуда. Мы думали, что этой бедняжке придется искать новый дом, но уже на второй день произошло чудо. Ума и Ник подружились.





И вот теперь испытание началось для нас. Эти двое стали настоящей боевой командой. Ник, как старший брат, научил Умку всему, что знает, и теперь по дому носится в два раза больше лап. Эти двое вместе едят, пьют воду, спят, гуляют и, конечно же, пакостят. Они вдвоем будят папу на работу и вдвоем выпрашивают у мамы еду.





Они вдвоем стали источником радости и веселья в нашем доме. В два раза больше мохнатой любви, которая всем приносит счастье. Мы ничуть не пожалели, что забрали эту бедолагу в дом, ведь Умка и Ник дают нам самое главное — свою любовь!

«Нам не раз предлагали усыпить кота. Но об этом не могло быть и речи»

Потеряться, промокнуть под проливным дождем, переболеть лишаем, удариться об угол дивана и заработать гематому, из-за которой пришлось делать операцию, выпасть с 4 этажа и деформировать себе спинной мозг… Это все описание первого года жизни кота, который каким-то чудом дожил уже до трехлетнего возраста и стал любимым членом семьи. Но обо всем по порядку.





Пролистывая соцсети, наткнулся на объявление из разряда «отдам котенка в хорошие руки». Добрые люди, сидя вечером дома, услышали жалобное мяуканье. Выйдя на улицу под проливной дождь, они увидели двух котят, крохотных еще, мокрых и с больными глазками. Они их забрали к себе и пытались пристроить (к слову, второй котенок остался жить у них).

Мы же, когда приехали по объявлению, сперва долго не могли определиться, какого же котика нам к себе забрать, как вдруг один из них сам стал подползать к нам! Так что, можно сказать, это котик сам выбрал нас. Таким образом у нас появился Шкипер.

Правда, разбираясь с его глазками, мы не сразу обнаружили другую болезнь, с которой он к нам приехал, — лишай. Мы взяли напрокат кварцевую лампу и каждый день делали кварцевание дома, давали котенку антибиотики, купали со специальными шампунями и драили с хлоркой квартиру. Пару недель интенсивной терапии — и об этой напасти можно было забыть.

Но тут пришла другая беда. Играя на диване, он стукнулся головой об угол. На следующий день мы заметили припухлость на его щеке. Поехали к ветеринару, который сделал пункцию и удалил гной. Представьте, что вам делают надрез в щеке без наркоза и выкачивают то, что там не должно находиться. Так себе процедура, мягко говоря. Знал бы Шкипер (да и мы тоже), сколько еще раз он встретится с Айболитами.

Ну а самая большая неприятность ждала нас 3 июля прошлого года. Мы были на кухне, Шкипер сидел на балконе. То ли он сам поскользнулся, то ли потянулся за птичкой — нам сложно сказать, мы не видели самого момента падения — но так или иначе он выпал с 4 этажа. Как нам потом объяснили врачи — это самая коварная высота, при которой коты не успевают сгруппироваться и приземлиться на четыре лапах. Когда мы прибежали, он в крови лежал около подъезда. Капельницы, уколы, бесконечные врачи, анализы и УЗИ — такими были следующие три недели. А сколько предложений усыпить и не мучиться мы за это время услышали…





Но об этом не могло быть и речи. Мы возили его по всевозможным лечебницам, научились ставить самостоятельно капельницы, сами делали уколы, чтобы каждый раз не возить его в клинику и не заставлять заново переживать стресс. Денег на лечение потратили столько, что можно было пару раз отдохнуть за рубежом, но ни разу об этом не пожалели.

В результате падения у него защемило спинной мозг, он не может самостоятельно писать, и его приходится утром и вечером отжимать. Также у него отказали задние лапки и он не может на них стоять, он передвигается передними лапами. Из-за этого пришлось немного изменить свою жизнь: мы очень любим путешествовать и раньше запросто могли сорваться и в тот же день уехать на неделю в тур по Европе. Теперь же это невозможно, потому что мы должны подстраиваться под Шкипера.

К сожалению, наши родственники и друзья не помощники в деле отжимания Шкипера (кто-то боится ответственности, у кого-то не получается, кто-то просто не хочет), с собой брать тоже не вариант, поэтому приходится или отказываться от поездок, или договариваться с врачами, которые иногда соглашаются взять нашего питомца под присмотр.

После падения его злоключения прекратились, и Шкипер стал необычайно ласковым, нежным и добрым котом. Он очень общителен, обожает играть (и в подвижные игры, в том числе), любит много кушать и греться на батарее. Это самый прекрасный кот на свете, и мы очень рады, что не послушали никого и не усыпили его. Ведь это же означает предать живое существо, которому от тебя нужна помощь, а не смерть.

А еще мы хотим попросить читателей не повторять наших ошибок: если в вашей квартире живет кот, застеклите балкон и установите надежные сетки. Кот может долгое время быть аккуратным, а потом, увидев птичку, сразу забыть об осторожности. Берегите своих питомцев, ведь они во всем доверяют вам и полагаются на вашу мудрость.

В отличие от героев этих историй, у животных, о которых мы сейчас расскажем, пока что нет хозяина и дома, где их ждут. Давайте это исправлять

Веснушка





Эта кошечка станет настоящей находкой для тех, кто любит позитив и уют, желает зарядить свой дом самой положительной энергией, привык жить в атмосфере добра и теплоты.

Веснушечка — эффективная «таблетка» от стрессов и тревог. Это жизнерадостный коктейль из игривости, прыгучести, нежности, ласки и общительности. При этом озорная малышка совершенно не навязчива, сможет рассмешить даже угрюмого человека своим любопытством и непосредственностью.





Только взгляните на этот уникальный окрас: природа, словно художник, покрыла шубку Веснушки сахарной пудрой, а для изюминки прошлась пепельно-платиновой гуашью по темени и хвостику.





Девочка воспитана, лоток — на «отлично», стерилизована, привита, ест сухой и влажный корм премиум-класса, возраст — 10 месяцев.

Телефон: +375 29 639−94−14 (Ирина)

Матрена





Матрена — не просто кошка, а богиня! В ее взгляде — отражение мудрости, гордости и благородства. Матрена очень ласковая, мелодично урчит, владеет искусством массажа и всегда будет рядом с вами! Она — бесценный дар для тех, кто хочет быть окружен нежностью и любовью!





Кошечке 2 года, к лотку приучена, ест сухой корм и консервы.

Телефон: +375 29 639−94−14 (Ирина)

Мигель





Это пушистенький игривый малыш — умен, воспитан, вакцинирован, приучен к лотку и когтеточке.

Мигелюшка обожает запрыгивать на колени, на плечи и фырчать-мурчать от удовольствия. Спит на шее как воротничок.





Любит играться и гладиться, умеет бодаться, активный и жизнерадостный, гоняет по дому мышек и мячики, хватает их и кусает.

У него есть особенность: один глаз незрячий — последствие инфекции, медуход не нужен. В остальном здоров, прекрасно ориентируется и все видит.





Сделайте малыша счастливым членом вашей семьи!

Телефон: +375 25 986−33−85 (Ирина)

Ирина Адаменкова, представитель международного благотворительного объединения помощи бездомным животным «ЗООшанс»:

— Случается, к подъездам домов, офисов прибиваются бездомные котики. Многие люди любят животных и начинают подкармливать, обустраивать домики.

Спасибо за добрые дела всем сострадающим! Приведу несколько советов, как улучшить жизнь уличных котеек:

В холодное время приносите разогретую натуральную пищу, если коты питаются при вас. Если просто хотите оставить корм, то лучше сухой — он не так заледенеет через некоторое время, и котик сможет его сгрызть; Наливайте теплое молоко, воду — в зимнее время животные очень страдают от жажды; Если котика можно взять в руки, вы очень облегчите ему жизнь ежемесячной обработкой от блох каплями на холку. Замечательно, если также сможете дать глистогонное средство раз в 3−4 месяца. Отсутствие блох и глистов укрепляет иммунитет и устраняет жуткий зуд; Если это кошка, по достижении 6−7 месяцев стерилизуйте животное с последующим выпуском в привычное место обитания. Роды, тем более частые и бесконтрольные, подрывают здоровье самки. У уличных кошек часто рождаются мертвые или больные котята — большинство малышей умирает в подвалах от голода и инфекций. Это страшная реальность, с которой сталкиваются волонтеры. Программа ОСВ ("отлов-стерилизация-выпуск") — наиболее гуманный метод сокращения численности бездомышей, этот проект популярен во многих европейских странах, проводится на государственном уровне. У нас пока он реализуется локально за счет частных лиц — волонтеров и обычных людей, сочувствующих и помогающих зоозащитным организациям. Сегодня полостная операция по стерилизации проходит быстро, накладываются саморассасывающиеся косметические швы — кошку, если все благополучно, можно выпускать на улицу через пару дней, уже есть опыт нескольких тысяч кастрированных животных в Беларуси; Замечательно, если вы сумеете обустроить домик-укрытие для животного на время холодов.

Спешите делать добрые дела и помогать котикам!