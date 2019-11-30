ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юбилей отметил председатель Пинской районной организации Белорусского общества инвалидов Аркадий Федорович Палейчук

01.12.2019 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

 

Юбилей отметил председатель Пинской районной организации Белорусского общества инвалидов Аркадий Федорович Палейчук
Только теплые слова поздравлений и пожеланий звучали в тот день в адрес виновника торжества – 22 ноября 75-й день рождения отметил председатель Пинской районной организации Белорусского общества инвалидов Аркадий Федорович Палейчук.

Аркадий Федорович уже более 10 лет возглавляет районную организацию инвалидов, придя сюда в декабре 2009 года. Но большая часть его трудового пути, 30 лет, была связана с работой в сельском хозяйстве. В 1958 году он начинал в колхозе «Ударник» д. Ладорож полеводом. Потом получил образование в Пинском зооветтехникуме, Гродненском сельскохозяйственном институте. В том же «Ударнике» трудился ветврачом, главным зоотехником, заместителем председателя. Десять лет, с 1980-го по 1990-й годы, возглавлял колхоз «Искра» в д. Дубое. Четырнадцать лет был начальником штаба гражданской обороны Пинского района, пять лет трудился инженером по охране труда Пинской центральной районной больницы.

Юбилей отметил председатель Пинской районной организации Белорусского общества инвалидов Аркадий Федорович Палейчук
 Юбилей отметил председатель Пинской районной организации Белорусского общества инвалидов Аркадий Федорович Палейчук
 Юбилей отметил председатель Пинской районной организации Белорусского общества инвалидов Аркадий Федорович Палейчук
За более чем сорокалетний трудовой путь Аркадий Федорович имеет немало наград. Кроме многочисленных грамот Пинского райисполкома, областного штаба гражданской обороны, центрального управления ОО «БелОИ», А.Ф. Палейчук награжден орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда».

Юбиляра поздравили управляющий делами райисполкома Валерий Миленчук, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Василий Огиевич, директор территориального центра соцобслуживания населения Пинского района Тамара Лебедевская, председатель районной организации ветеранов Михаил Заранко, председатель городской организации ОО «БелОИ» Нина Гринько.

Юбилей отметил председатель Пинской районной организации Белорусского общества инвалидов Аркадий Федорович Палейчук
 Юбилей отметил председатель Пинской районной организации Белорусского общества инвалидов Аркадий Федорович Палейчук
 Юбилей отметил председатель Пинской районной организации Белорусского общества инвалидов Аркадий Федорович Палейчук
В день юбилея, как водится, не обошлось без подарков. От имени руководства Пинского районного исполнительного комитета Валерий Миленчук вручил Аркадию Федоровичу Благодарственное письмо, а Нина Гринько – Почетную грамоту Брестской областной организации ОО «БелОИ» за многолетний добросовестный труд, за возможность создания условий для жизни инвалидов, за поддержку их морального духа.

Юбилей отметил председатель Пинской районной организации Белорусского общества инвалидов Аркадий Федорович Палейчук
За неравнодушие, за внимание к членам возглавляемой им организации, за активную гражданскую позицию уважают Аркадия Федоровича коллеги. Поэтому и хотят видеть его еще долгие годы на этом посту.

Инна УРБАНОВИЧ
Фото автора

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
>   Только теплые слова поздравлений и пожеланий звучали в тот день в адрес виновника торжества – 22 ноября 75-й день рождения отметил председатель Пинской...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Когда мы подбежали, кот в крови лежал у подъезда». Истории наших читателей о спасении животных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
01.12.2019
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • расклешенные брюки женские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика