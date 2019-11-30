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Юбилей отметил председатель Пинской районной организации Белорусского общества инвалидов Аркадий Федорович Палейчук
01.12.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Аркадий Федорович уже более 10 лет возглавляет районную организацию инвалидов, придя сюда в декабре 2009 года. Но большая часть его трудового пути, 30 лет, была связана с работой в сельском хозяйстве. В 1958 году он начинал в колхозе «Ударник» д. Ладорож полеводом. Потом получил образование в Пинском зооветтехникуме, Гродненском сельскохозяйственном институте. В том же «Ударнике» трудился ветврачом, главным зоотехником, заместителем председателя. Десять лет, с 1980-го по 1990-й годы, возглавлял колхоз «Искра» в д. Дубое. Четырнадцать лет был начальником штаба гражданской обороны Пинского района, пять лет трудился инженером по охране труда Пинской центральной районной больницы.
Юбиляра поздравили управляющий делами райисполкома Валерий Миленчук, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Василий Огиевич, директор территориального центра соцобслуживания населения Пинского района Тамара Лебедевская, председатель районной организации ветеранов Михаил Заранко, председатель городской организации ОО «БелОИ» Нина Гринько.
Инна УРБАНОВИЧ
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Юбилей отметил председатель Пинской районной организации Белорусского общества инвалидов Аркадий Федорович Палейчук
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