Юбилей отметил председатель Пинской районной организации Белорусского общества инвалидов Аркадий Федорович Палейчук

Источник материала: Полесская правда



Только теплые слова поздравлений и пожеланий звучали в тот день в адрес виновника торжества – 22 ноября 75-й день рождения отметил председатель Пинской районной организации Белорусского общества инвалидов Аркадий Федорович Палейчук.

Аркадий Федорович уже более 10 лет возглавляет районную организацию инвалидов, придя сюда в декабре 2009 года. Но большая часть его трудового пути, 30 лет, была связана с работой в сельском хозяйстве. В 1958 году он начинал в колхозе «Ударник» д. Ладорож полеводом. Потом получил образование в Пинском зооветтехникуме, Гродненском сельскохозяйственном институте. В том же «Ударнике» трудился ветврачом, главным зоотехником, заместителем председателя. Десять лет, с 1980-го по 1990-й годы, возглавлял колхоз «Искра» в д. Дубое. Четырнадцать лет был начальником штаба гражданской обороны Пинского района, пять лет трудился инженером по охране труда Пинской центральной районной больницы.







За более чем сорокалетний трудовой путь Аркадий Федорович имеет немало наград. Кроме многочисленных грамот Пинского райисполкома, областного штаба гражданской обороны, центрального управления ОО «БелОИ», А.Ф. Палейчук награжден орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда».

Юбиляра поздравили управляющий делами райисполкома Валерий Миленчук, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Василий Огиевич, директор территориального центра соцобслуживания населения Пинского района Тамара Лебедевская, председатель районной организации ветеранов Михаил Заранко, председатель городской организации ОО «БелОИ» Нина Гринько.







В день юбилея, как водится, не обошлось без подарков. От имени руководства Пинского районного исполнительного комитета Валерий Миленчук вручил Аркадию Федоровичу Благодарственное письмо, а Нина Гринько – Почетную грамоту Брестской областной организации ОО «БелОИ» за многолетний добросовестный труд, за возможность создания условий для жизни инвалидов, за поддержку их морального духа.



За неравнодушие, за внимание к членам возглавляемой им организации, за активную гражданскую позицию уважают Аркадия Федоровича коллеги. Поэтому и хотят видеть его еще долгие годы на этом посту.

Инна УРБАНОВИЧ

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