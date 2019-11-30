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EPAM в этом году уже заработал $1,6 млрд

01.12.2019 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За третий квартал 2019 года компания EPAM заработала 588,1 миллион долларов выручки. Это на 25,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в отчёте.





Полученная выручка оказалась выше прогноза. Ранее компания прогнозировала, что по итогам третьего квартала выручка составит 579 миллионов долларов.

С учетом финансовых результатов в третьем квартале суммарная выручка компании за девять месяцев превысила 1,6 миллиарда долларов. По сравнению с таким же периодом прошлого года выручка выросла на 323 миллиона долларов, или на 24,1%.

Основные цифры (третий квартал)

$120 млн — рост выручки за третий квартал по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

$80,6 млн — прибыль GAAP от операционной деятельности. Это на $16 млн или на 24,8% больше, чем в третьем квартале 2018 года; GAAP — Generally accepted accounting principles или «общепринятые принципы бухгалтерского учета». Отдельная система учета, распространенная в США;

$99,7 млн — прибыль от операционной деятельности без учета GAAP. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на $17,7 млн, или на 21,6%.

Не менее 23% — прогнозируемый рост выручки по итогам 2019 года.

35 500 специалистов — численность производственного персонала EPAM. За третий квартал она увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
 
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За третий квартал 2019 года компания EPAM заработала 588,1 миллион долларов выручки. Это на 25,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в отчёте.
 
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