EPAM в этом году уже заработал $1,6 млрд

















Полученная выручка оказалась выше прогноза. Ранее компания прогнозировала, что по итогам третьего квартала выручка составит 579 миллионов долларов.





С учетом финансовых результатов в третьем квартале суммарная выручка компании за девять месяцев превысила 1,6 миллиарда долларов. По сравнению с таким же периодом прошлого года выручка выросла на 323 миллиона долларов, или на 24,1%.





Основные цифры (третий квартал)





$120 млн — рост выручки за третий квартал по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.





$80,6 млн — прибыль GAAP от операционной деятельности. Это на $16 млн или на 24,8% больше, чем в третьем квартале 2018 года; GAAP — Generally accepted accounting principles или «общепринятые принципы бухгалтерского учета». Отдельная система учета, распространенная в США;





$99,7 млн — прибыль от операционной деятельности без учета GAAP. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на $17,7 млн, или на 21,6%.





Не менее 23% — прогнозируемый рост выручки по итогам 2019 года.





35 500 специалистов — численность производственного персонала EPAM. За третий квартал она увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.