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Семья Нурсултана Назарбаева продаёт часть коллекции своих роскошных автомобилей

01.12.2019 08:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Семья первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева продаёт часть коллекции своих роскошных автомобилей. Якобы эти автомобили выставлены ​​на продажу в Нью-Йорке, сообщило казахстанское агентство kz.media со ссылкой на свои источники.




Сообщил об этом ресурс «LasVegasHerald» со ссылкой на аукционных брокеров. В публикации идет речь о коллекции роскошных автомобилей, принадлежащих старшей дочери первого президента Казахстана и спикеру Сената Парламента Казахстана Дариге Назарбаевой.


Информация о предстоящей распродаже появилась на сайте аукционного дома Guernsey’s, но позже была удалена. В предлагаемом на продажу списке значились такие машины: Ferrari F40; Ferrari Testarossa; Бугатти Вейрон; Ламборджини Миура; Lamborghini Murcielago; Ламборджини Урус; Koenigsegg Agera S; Pagani Zonda и Альфа Ромео 8С.

Всего 9 уникальных автомобилей, оцененных примерно в $13 млн. Речь идет о стартовой цене. Какими будут окончательные цены, можно только догадываться.

По информации инсайдеров ресурса, аукцион был первоначально запланирован на конец декабря, но в последний момент было принято решение перенести мероприятие на конец первого квартала 2020 года.
 
 
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Семья первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева продаёт часть коллекции своих роскошных автомобилей. Якобы эти автомобили выставлены ​​на продажу в...
 
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