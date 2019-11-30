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Жеребьевка Евро-2020: названы составы всех групп

01.12.2019 08:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Румынии состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Жеребьевка Евро-2020: названы составы всех групп
Группа A (Рим, Баку)
Турция
Италия
Уэльс
Швейцария

Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген)
Дания
Финляндия
Бельгия
Россия

Группа C (Амстердам, Бухарест)
Голландия
Украина
Австрия
Победитель стыковых матчей Пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)

Группа D (Лондон, Глазго)
Англия
Хорватия
Победитель стыковых матчей Пути С (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль)
Чехия

Группа Е (Бильбао, Дублин)
Испания
Швеция
Польша
Победитель стыковых матчей Пути В (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия)

Группа F (Мюнхен, Будапешт)
Победитель стыковых матчей Пути А (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния)
Португалия
Франция
Германия

Помимо групп, жеребьевка определила места команд в группах (1-4), от которых будет зависеть календарь группового раунда.

В первом туре сразятся команды 1 против 2 и 3 против 4, во втором туре 1-3 и 2-4. В последнем туре сойдутся 4-1 и 2-3. 

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финал пройдет на Уэмбли в Лондоне.
 
 
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В Румынии состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года.
 
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