Жеребьевка Евро-2020: названы составы всех групп

Группа A (Рим, Баку)

Турция

Италия

Уэльс

Швейцария





Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген)

Дания

Финляндия

Бельгия

Россия





Группа C (Амстердам, Бухарест)

Голландия

Украина

Австрия

Победитель стыковых матчей Пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)





Группа D (Лондон, Глазго)

Англия

Хорватия

Победитель стыковых матчей Пути С (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль)

Чехия





Группа Е (Бильбао, Дублин)

Испания

Швеция

Польша

Победитель стыковых матчей Пути В (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия)





Группа F (Мюнхен, Будапешт)

Победитель стыковых матчей Пути А (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния)

Португалия

Франция

Германия





Помимо групп, жеребьевка определила места команд в группах (1-4), от которых будет зависеть календарь группового раунда.





В первом туре сразятся команды 1 против 2 и 3 против 4, во втором туре 1-3 и 2-4. В последнем туре сойдутся 4-1 и 2-3.





Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финал пройдет на Уэмбли в Лондоне.



