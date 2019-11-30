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Все ляди в гости к нам! Настя Рыбка рассказала о предстоящей встрече с белорусским президентом

01.12.2019 08:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Беларуси поспособствовал освобождению белоруски Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич) из заключения в Таиланде. Об этом Рыбка заявила в эфире телеканала "Беларусь-1".




О том, что президент имеет отношение к ее освобождению, Настя узнала от своего адвоката.

"На самом деле в камерах нет телефонов, туда нельзя позвонить и сказать, я президент… Мне адвокат рассказал, а потом приехал консул и тоже подтвердил", – рассказала Настя Рыбка.

Сейчас девушка, по ее словам, собирается встретиться с президентом Беларуси и надеется, что встреча состоится очень скоро.

"Даты пока нет, но надеемся на декабрь", – отметила Настя.

Она также подтвердила то, что собирается строить политическую карьеру и баллотироваться в депутаты. Однако прошедшую избирательную компанию в парламент Настя пропустила, потому что строила музыкальную карьеру, записывала первый музыкальный клип, где выступила в качестве певицы.

Бывшая эскортница Настя Рыбка стала известна широкой общественности после того, как вместе с известным пикапером Алексом Лесли попала в тайскую тюрьму за проведение запрещенных в Таиланде секс-тренингов.

После девяти месяцев заключения молодые люди были депортированы в Россию и Беларусь, где их освободили.
 
 
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Президент Беларуси поспособствовал освобождению белоруски Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич) из заключения в Таиланде. Об этом Рыбка заявила в эфире телеканала...
 
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