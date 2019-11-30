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Председатель Белорусской федерации борьбы назвал претендентов на олимпийские путевки

01.12.2019 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пока лицензию на летнюю Олимпиаду получили бронзовый призер чемпионата мира по борьбе Ирина Курочкина и Николай Стадуб, занявший на ЧМ пятое место.

Впереди еще два соревнования — в Будапеште и Софии. Там наши спортсмены могут завоевать путевки в Токио. Шансы у них довольно неплохие, рассказал корреспонденту МЛЫН.BY председатель Белорусской федерации борьбы Камандар Маджидов.

Во время ежегодного открытого Республиканского турнира вольной по борьбе на призы А.В. Нагорного в Любани, где присутствовал Камандар Маджидов, мы поинтересовались у него, сколько лицензий на Олимпийские игры планируют взять белорусские борцы.

— Естественно, мы надеемся на максимальный результат, — ответил председатель БФБ. — Всего на предстоящих турнирах выступят девять борцов вольного стиля среди мужчин и восемь среди женщин, а также восемь борцов греко-римского стиля. Высоки шансы получить лицензию среди женщин у Ванессы Колодинской, Марии Мамошук, Вероники Ивановой, Василисы Марзалюк, среди мужчин — у Али Шабанова, Александра Гуштына (вольная борьба), а также у Александра Грабовика, Сослана Даурова, Павла Ляха и Максима Кажарского.
 
 
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Пока лицензию на летнюю Олимпиаду получили бронзовый призер чемпионата мира по борьбе Ирина Курочкина и Николай Стадуб, занявший на ЧМ пятое место.
 
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