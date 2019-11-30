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Премьер-министр Беларуси отмечает юбилей
Источник материала: Партизан
Премьер-министр Беларуси отмечает день рождения 1 декабря: сегодня Сергею Румасу исполняется 50 лет.
Фото КП
Сергей Румас был назначен главой Совета министров Беларуси в августе минувшего года, сменив на посту Андрея Кобякова. Военный финансист по образованию, Румас обладает ученой степенью кандидата экономических наук.
В правительство Беларуси нынешний премьер впервые попал еще в 2010 году, заняв пост вице-премьера, где зарекомендовал себя как "рыночник". Тогда он курировал не только экономику и финансы, но и общение с международными структурами.
Однако на посту премьера у Румаса явно не задалось. От "рыночника" мало что осталось. Он активно начинал, но быстро ушел на второй план. Юбилей глава кабмина встречает под слухи о своей грядущей отставке. Номенклатура - явно не его призвание.
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Премьер-министр Беларуси отмечает день рождения 1 декабря: сегодня Сергею Румасу исполняется 50 лет.
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