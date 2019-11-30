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Лайнер Boeing 777X развалился во время испытаний

01.12.2019 08:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фюзеляж самолета разломился позади крыла и из разлома выпала пассажирская дверь, узнали подробности СМИ.

Перспективный пассажирский самолет Boeing 777X во время заключительного этапа нагрузочных испытаний развалился на части, пишет N+1 со ссылкой на газету Seattle Times 29 ноября.

Фюзеляж самолета разломился позади крыла и из разлома выпала пассажирская дверь, узнало подробности издание.

Инцидент произошел во время комплексных испытаний нагрузкой на фюзеляж с одновременной опрессовкой салона в сентябре этого года. В концерне Boeing заявили, что изучают причины происшедшего.

Как пишет газета, разлом фюзеляжа лайнера произошел при нагрузке, равной 99 процентам предельной расчетной. Испытания признаны частично успешными, поскольку предельная расчетная нагрузка была почти достигнута.


Seattle Times

Seattle Times отмечает, что скорее всего, Boeing не будет проводить повторные нагрузочные испытания, а только усилит конструкцию в месте разлома.

Программа Boeing 777X не первый раз сталкивается с трудностями. В феврале  годапрошлого стало известно, что в двигателе нашли неисправность в работе поворотных лопаток статора компрессора. Недочет устранили в этом месяце.

Разработка лайнера Boeing 777X ведется с начала 2010-х годов. Новый самолет будет представлен семейством, в состав которого войдут три лайнера разных размерностей: B777-8X, B777-9X и B777-9XL. 

В середине текущего года Boeing объявил, что первый полет лайнера B777X отложен на 2020 год.

В целом, компания переживает не лучший свой период. После второго крушения самолета модели 737 Max за последние полгода многие авиакомпании отказывались от эксплуатации этих лайнеров, а страны по всему миру стали запрещать их полеты над своей территорией.
 
 
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Фюзеляж самолета разломился позади крыла и из разлома выпала пассажирская дверь, узнали подробности СМИ.
 
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