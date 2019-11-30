Зюзя возглавил Топ-10 Дедов морозов стран СНГ

Источник материала: Ежедневник





Белорусский Дед мороз Зязюля занял 1-е место в Топ-10 Дедов морозов стран СНГ, которое составило агентство ТурСтат.

Рейтинг представлен по результатам анализа популярности резиденций Дедов Морозов.

Топ-10 Дедов Морозов СНГ:

Дзед Мароз (Беларусь)

Аяз Ата (Казахстан)

Шахта Баба (Азербайджан)

Каханд Папа (Армения)

Корбобо (Узбекистан)

Мош Крэчун (Молдова)

Аяз Ата (Кыргызстан)

Бобои Барфи (Таджикистан)

Аяз Баба (Туркменистан)

Товлис Папа (Грузия)

Дзед Мароз

Белорусский Дзед Мароз — Зюзя и его внучка Снягурка встречают гостей в своей резиденции в Беловежской пуще в Брестской области.

Резиденция Дзеда Мароза, основанная в 2003 году, находится в 340 километрах к юго-западу от Минска. На территории Поместья Дзеда Мароза площадью 15 гектаров находятся Дом Деда Мороза с тронным залом, живая Новогодняя Елка высотой более 40 метров, Терем Снегурочки, Скарбница для хранения ценных сокровищ (письма, рисунки и подарки детей), Волшебная мельница для превращения плохих поступков в пыль и песок, поляна Двенадцати Месяцев, аллея знаков Восточного Календаря, «Хата Деда Мороза» для угощений блюдами белорусской кухни, мастерская Матушки Зимы и Музей ледяного быта.

Более 150 тысяч туристов ежегодно посещают резиденцию Белорусского Деда Мороза. В 2013 году Дзед Мароз принял милионного гостя в Беловежской резиденции.