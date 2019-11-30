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Как нас обманывают: национальные особенности "Черной пятницы"

01.12.2019 09:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларусь пришла мода на "черную пятницу" -- день невероятных скидок. Но не спешите радоваться.

Как нас обманывают: национальные особенности "Черной пятницы"

Дать скидку в 77% - это серьезных ход от продавца. Главное разобраться, что считается за 100%. Посмотрите, например, на супервыгодное предложение от "Техноплюс" по сковороде в "Черную пятницу" - цена снижена от 152,40 руб до 33,99 рублей:



А потом находим ту же самую сковороду в "Гипермолле". Там тоже скидка, но с 47,00 рублей до 23,50:



Скрины - Павел Сычёв

Для интереса можно проверить и другие товары на скидках. Скажем, утюг, который подешевел с 2101,13 до 499,00 рублей:



Для сравнения смотрим разброс цен на "Онлайнере": чтобы найти такую вещь за 2000, нужно очень постараться: 
 
 
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В Беларусь пришла мода на "черную пятницу" -- день невероятных скидок. Но не спешите радоваться.
 
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