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Фотофакт: как Путин в Минске шапки продает
Источник материала: Партизан
В популярном столичном торговом центре Green City продавцы шапок, чтобы обратить внимание на товар, решили использовать манекен, похожий на Путина.
Фото: Денис Блищ из подборки чудокреативов сайта
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В популярном столичном торговом центре Green City продавцы шапок, чтобы обратить внимание на товар, решили использовать манекен, похожий на Путина.
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