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Фотофакт: как Путин в Минске шапки продает

01.12.2019 09:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В популярном столичном торговом центре Green City продавцы шапок, чтобы обратить внимание на товар, решили использовать манекен, похожий на Путина.



Фото: Денис Блищ из подборки чудокреативов сайта Marketing.by
 
 
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В популярном столичном торговом центре Green City продавцы шапок, чтобы обратить внимание на товар, решили использовать манекен, похожий на Путина.
 
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