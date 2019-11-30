Белорусы сделали игру про армию без дедовщины и хотят продать её Минобороны

dev.by поговорил с одним из разработчиков игры о том, зачем рекламировать службу в армии и почему в игре нет дедовщины. Разработчики считают, что их игра может заменить социальную рекламу белорусской армии, и хотят продать проект Министерству обороны.поговорил с одним из разработчиков игры о том, зачем рекламировать службу в армии и почему в игре нет дедовщины.





Игра для «Патриота»





Идея игры про армию появилась у студентов, когда они думали, какой проект им показать на «Патриоте» — конкурсе по разработке компьютерных программ патриотической направленности.









— Сидим мы с Женей и думаем, какой проект заинтересовал бы нас самих? — рассказывает Виталий Бобр. Ему 19 лет. Получает специальность «Оператор станков с ЧПУ, электромонтажник». В игре — отвечает за геймплей. — Начали перебирать проблемы, и тут бах — а давай набор армейских мини-игр сделаем? — Давай! Круто, не то слово. Таких игр мы ещё не видели. Социальная реклама, которую крутят по телеку, никому ведь не нравится. А если сделать социальную игру с упором на белорусскую армию, это может выстрелить.





Ребята пошли к заместителю по воспитательной работе, поделились находкой. Педагог их поддержал. С готовой игрой студенты уже выступили на конкурсах «100 идей для Беларуси» и «Патриот».





Даниил Карманов попадает в армию





— Персонаж в игре — обычный пацан. Мы дали ему имя Даниил Карманов, — рассказывает Виталик. — Он попадает в армию. Там есть старший лейтенант, к нему можно подойти, поговорить. Потом появляется меню, где можно выбрать игру: фестиваль, снежная битва, полоса препятствий. Каждая — в виде соревнования. В полосе препятствий по нажатию на клавишу Space персонаж начинает бежать. Помните, как в Марио? — нажимаете на кнопку и он прыгает. Только в нашем случае игроку нужно перепрыгивать через барьеры и пролезать под колючей проволокой. Танковый фестиваль — это гонка на военной технике. Кто первый приедет, тот и победил. В снежной битве участвует два игрока: по нажатию на клавишу они начинают играть в снежки.





Обязанности у парней строго поделены. Виталик занимается кодом, Женя — дизайном. Виталик рассказывает:





— На мне лежит реализация геймплейных особенностей: передвижение героя, переключение уровней, проверка старта, финиша, попадания. Вопросов при разработке много. Как проецируются координаты мыши относительно экрана, как именно вражескому танку проходить круг — где-то ведь он объезжает наш танк, где-то уступает дорогу. Как реализовать лазание по канату — физика не всегда срабатывает. Также мне нужно было придумать направление от вражеского танка до точки, в к орую он движется. Проблема в том, что в Unity нет встроенной функции вычисления угла от одной точки до другой. Нужно писать вручную, — делится сложностями автор игры.









Сейчас ребята перерисовывают графику. Говорят, «она не очень: слишком простая, пиксельная, смешано несколько стилей». И меняют геймплей, чтобы сюжет был линейный.





— В обновлённой версии будет сперва присяга, где герой говорит слова «я такой-то, клянусь защищать родину, пятое-десятое» и только после этого он попадает в военную часть. Там он может походить, поговорить с солдатами, найти лейтенанта и получить от него задание. Это может быть стрельба по мишеням, пробежка, мытьё пола. В игре мы показываем службу с разных сторон. Дело в том, что, если послушать старшее поколение, оно будет говорить, что армия — это пустая трата времени.





Как это может быть бесполезно, если там ты можешь подтянуть «физуху», права получить, научиться рукопашному бою, стрельбе, управлению бронетехникой, проведению артиллерийских расчётов. Армия — это точно не бесполезно, — говорит Виталик.





«Не видим смысла показывать дедовщину»





- А ты уже прошёл эту «школу жизни»?





- Нет, но собираюсь. После окончания колледжа, в следующем году на майский призыв. Слышал, что есть информационная рота, хотелось бы туда попасть.





- Ты говорил, что армия в игре показана с разных сторон. С плохой тоже?





- Наша цель — показать армию с хорошей стороны, поэтому в игре нет таких вещей, как дедовщина. Это всё-таки её обратная сторона, и мы не видим смысла её показывать. К тому же, дедовщину сейчас искореняют.





- В открытый доступ игру выкладывали? На какие платформы будете её портировать?





- Нет, она пока в закрытом доступе, не хотим, что кто-то подцепил идею и заявил на авторские права, а мы остались левыми. Экспортация Unity кода может быть на многие платформы: Mac, Linux, Windows, Android, iOS. Сначала мы хотели, чтобы игра была многопользовательской, но потом решили, что для начала нужно сделать её хотя бы однопользовательской, а потом уже ввести дополнительный режим для нескольких игроков.





- Планируете сотрудничать с издателями?





- Собираемся сотрудничать с белорусской армией. Конечно, просто подарить игру не хотелось бы. Мы рассматриваем вариант скорее продать. Армия постоянно заказывает по телевидению социальную рекламу. Она эффективная? А как вы думаете, если подойти с другой стороны, например, игр?





Молодёжь телик не смотрит, но играет в игры. Мы даём ей игру с прикольной графикой, актуальной для них темой. Чем больше ребята будут играть в игру, тем больше им будет хотеться самим это увидеть.





- Если ваша игра рассчитана в основном на призывников, значит потенциальных игроков у вас будет немного?





- Да, аудитория у нас небольшая, 14-20 лет. Пока что единственные игроки — мы сами. А хотелось бы видеть игру у каждого третьего школьника на телефоне. Мы не будем конкурировать с играми, в которые уже играет молодёжь. Мы не конкурируем за рынок, мы создаём свой и привлекаем туда игроков. Продвигать игру планируем через рекламу и сарафанное радио.





«Мне всегда хотелось создавать игры — грудак рвался, так сильно меня туда тянуло»





Гомель Виталик приехал учиться. Сам он из города Хойники, 105 км от Гомеля. Окончил судковскую среднюю школу.





- Откуда любовь к играм?





- Мне всегда хотелось создавать игры — грудак рвался — так сильно меня туда тянуло. А началось это где-то в 6-м классе, тогда я решил для себя: как только стукнет 18, скажу маме, что стану программистом.





- А где учился программировать?





- Сам. Поначалу пытался делать игры без программирования: с помощью drag-and-drop в конструкторе GameMaker — но потом понял, что это сильно ограничивает мои возможности. Со временем конструкторы начали меня вымораживать: там, где есть drag-and-drop, получается медленная и не эффективная работа. Начал учиться писать код, прошёл видеокурс на YouTube по «сишке». Со временем перешёл на Unity.





- Планируешь устраиваться на работу в ИТ-компанию?





- Хочу создать свою ИТ-компанию. У меня есть группа в ВК, я туда приглашаю ребят, обучаю их программированию. Делаем мы это ради опыта, портфолио, известности и процветания нас в целом. Например, мы делали игру «Летающая муха», где нужно было летать на самолётике и преодолевать препятствия. Что-то вроде Flappy Bird, но с другим управлением. Также я сотрудничаю с одной гомельской игровой студией.