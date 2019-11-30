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Путин с голым торсом остался в прошлом. В календаре на 2020 год он - звезда мировой арены

01.12.2019 09:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Путин на календаре это российская традиция. Но календарь на 2020 год не обычный.



"Фотографии президента России Владимира Путина с обнаженным торсом остались в прошлом. Вместо этого теперь в иллюстрации к месяцу февралю он запечатлен в костюме, показывая "палец вверх" президенту США Дональду Трампу и канцлеру Германии Ангеле Меркель. В октябре он возит президента Египта Абделя Фатха аль-Сиси в своем лимузине, а следом, в ноябре, улыбается, стоя рядом с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом. Одобренный Кремлем путинский календарь является популярной новинкой, и лоск международного государственного деятеля знаменует отход от тенденций предыдущих лет", - пишет The Washington Post.

"Для календаря на 2019 год Путина сфотографировали играющим в хоккей, рыбачащим с голым торсом в Сибири и ласкающим животных. Задумкой было представить его как любителя отдыха на природе, пребывающего в хорошей физической форме, сильного, но органичного", - напоминает газета.

"Эти календари - небольшая часть более широкой финансируемой государством кремлевской кампании по созданию имиджа, и в последней версии Путина представляют не только как лидера россиян, но также как того, кто формирует мировую политику через все более агрессивную внешнюю политику", - отмечает автор публикации.

"Представляется, что это было своего рода лейтмотивом в российском нарративе: Россия - крупная держава, один из глобальных центров силы", - указал Юджин Румер, директор программы по России и Евразии в Международном фонде Карнеги за международный мир.

"В 2020 году Путин запечатлен без костюма и на природе в иллюстрации всего к одному месяцу: в августе он осматривает небольшое растение в лесу. Февраль и сентябрь украшают фотографии Путина вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель, которая только что приступила к сотрудничеству с Путиным в рамках прибыльной коммерческой сделки по газопроводу "Северный поток-2". Ноябрь проиллюстрирован фото с принцем Мохаммедом, который с июня 2015 года побывал в России четыре раза, а в прошлом месяце принимал Путина в Эр-Рияде (...)", - передает издание.


"В прошлом месяце Путин расширил влияние России на Ближнем Востоке (...), достигнув соглашения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о полном прекращении огня в северной Сирии. Турция и Россия теперь совместно контролируют обширную террит ию к югу от турецкой границы, ранее удерживаемую сирийскими курдскими бойцами-союзниками США. Наиболее важным для Путина было то, что это укрепило президента Сирии Башара Асада, ключевого союзника, позволив ему восстановить контроль над новыми отрезками сирийской территории. Эрдоган и Асад, однако, не попали в календарные сеты путинского календаря на 2020 год", - подмечает The Washington Post.

"Существует шесть различных утвержденных государством настенных календарей с Путиным, а также настольная версия с небольшими вариациями. Один из календарей посвящен одним лишь фотографиям Путина с животными. Второе и третье издания включают фотографии Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ", - пишет газета.

"России "удалось вписаться в ряд ситуаций, которые важны для других крупных держав, и у них нет иного выбора, кроме как говорить с Россией, - отметил Румер. - Ближний Восток - одна из сфер, где Россия стала важным игроком".

"(...) Упор на международную персону Путина - безопасная ставка для Кремля. Внешнеполитические усилия Путина пользуются большой популярностью у россиян, несмотря на то, что он в некоторой степени сдал позиции внутри страны, страдающей от неравенства в доходах и экономики, которая понесла урон от западных санкций", - говорится в статье.

"Но, похоже, эти календари еще более популярны за рубежом. Как сообщало японское издание SoraNews24, в японских магазинах путинский календарь на 2019 год изначально опережал по продажам календари с японскими знаменитостями", - отмечает газета.
 
 
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Путин на календаре это российская традиция. Но календарь на 2020 год не обычный.
 
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