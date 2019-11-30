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Айтишника, пытавшегося убить клиента топором, приговорили к 12 годам лишения свободы

01.12.2019 09:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Витебский областной суд рассматривал дело 24-летнего жителя Новополоцка, которого обвиняли сразу по хакерской статье и в попытке убийства с особой жестокостью.

Парень, хорошо разбиравшийся в компьютерах, помог 45-летнему знакомому создать аккаунт на торговой онлайн-платформы «Olymp Trade». В январе-феврале текущего года он воспользовался идентификационными данными своего знакомого и вывел с его счета 2352,02 доллара США.

Кроме того, молодой человек уже был должен мужчине 4000 долларов. Чтобы не возвращать долг и скрыть кражу денег, парень пригласил кредитора к себе домой и попытался убить его.

Он нанес мужчине не менее десяти ударов обухом топора, а также топорищем и другими тупыми предметами. Жертве, однако, удалось вырваться и убежать. Не смотря на закрытую черепно-мозговую травму, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, мужчина выжил.

Суд признал молодого человека виновным в хищении имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженном с несанкционированным доступом к компьютерной информации, а также в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений.

По совокупности молодого человека приговорили к 12 с половиной годам лишения свободы. Кроме того он должен выплатить потерпевшему в счет компенсации морального вреда 15 000 рублей и в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 6 544 рубля 53 копейки, сообщает пресс-служба областного суда.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
 
 
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Витебский областной суд рассматривал дело 24-летнего жителя Новополоцка, которого обвиняли сразу по хакерской статье и в попытке убийства с особой жестокостью.
 
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